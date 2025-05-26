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Ученый прогнозирует волну банкротств в зеленой энергетике Латвии 0 788

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
Latvijas Avīze
Ученый прогнозирует волну банкротств в зеленой энергетике Латвии

Использование возобновляемой энергии — приоритетное направление для Европы, но в Латвии оно может привести к экономическим проблемам. По мнению ведущего исследователя Латвийского университета Агрисa Ауце, страну могут ожидать массовые банкротства в секторе солнечной и ветровой энергетики.

Использование возобновляемой энергии — приоритетное направление для Европы, но в Латвии оно может привести к экономическим проблемам. По мнению ведущего исследователя Латвийского университета Агрисa Ауце, страну могут ожидать массовые банкротства в секторе солнечной и ветровой энергетики.

В эфире TV24 он пояснил: когда солнечная энергия в избытке, цена на электричество фактически равна нулю, а инвесторам нужно окупать вложения. В такой ситуации, по его мнению, ожидается череда банкротств и потенциальные убытки банков, кредитовавших проекты.

Он предостерёг от дальнейшего расширения ветропарков, особенно со стороны Latvenergo, называя это «деньгами, выброшенными из наших кошельков».

Между тем Латвийская федерация возобновляемой энергии (LAEF) призывает не тормозить развитие отрасли и сохранить прозрачные конкурсы, напоминая, что:

• потребление электроэнергии в Латвии к 2030 году может вырасти на 40%;

• страна всё ещё импортирует до 40% электроэнергии;

• из-за ветряных аукционов в 2024 году уже привлечены 13 инвесторов и более 126 млн евро.

Также подчеркивается, что часть прибыли от ветропарков будет поступать напрямую жителям в радиусе 2 км, а общественная поддержка превышает 66%.

В свою очередь, министр земледелия Арманд Краузе поручил временно приостановить подписание новых соглашений о развитии ветропарков в лесах, заявив о необходимости более открытого диалога с обществом и учёта национальных интересов.

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#банкротство #бизнес #зеленая энергия
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