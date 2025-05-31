Экспорт деревянной мебели в первом квартале увеличился на 6,1%

Экспорт деревянной мебели из Латвии в первом квартале этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,1%, а больше всего деревянной мебели было экспортировано в Данию, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В январе-марте 2025 года из Латвии было экспортировано деревянной мебели на общую сумму 48,89 млн евро, в том числе экспорт в Данию составил 14,084 млн евро (28,8% общего объема экспорта), что на 2,8% больше, чем за те же месяцы 2024 года.

В Германию было экспортировано деревянной мебели на 5,431 млн евро (- 2%), в Швецию - на 3,564 млн евро (+0,2%).

Экспорт деревянной мебели в Германию составил 11,1% (год назад - 12%) от общего экспорта деревянной мебели, а в Швецию - 7,3% (год назад - 7,7%).

Между тем в первом квартале этого года в Латвию было импортировано деревянной мебели на сумму 17,207 млн евро, что на 13,5% меньше, чем в первом квартале 2024 года.

В первые три месяца этого года больше всего деревянной мебели было импортировано из Польши - на 5,916 млн евро (-3,1%),что составляет 34,4% от общего объема импорта деревянной мебели. Доля Польши в импорте мебели за первые три месяца 2025 года составила 30,7%.

За первые три месяца этого года из Литвы было импортировано деревянной мебели на 3,133 млн евро (-15,3%), что составило 18,2% (год назад - 18,6%) от общего импорта деревянной мебели, а из Китая - 1,575 млн евро (-29,4%), что составило 9,2% (год назад - 11,2%) от общего импорта деревянной мебели.

За первые три месяца 2024 года Латвия экспортировала деревянную мебель на сумму 46,069 млн евро, а импортировала - на 19,897 млн евро.