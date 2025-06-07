Украина дискриминирует страны Балтии в ж/д отрасли – правительство Латвии разводит руками

Уже четвертый месяц Украина запрещает использование вагонов стран Балтии на своей железнодорожной сети. При этом государственная компания «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога» / УЖД) не сочла нужным официально уведомить владельцев этих вагонов о таком дискриминационном решении. Наиболее странным в этой истории является то, что финансируемое за счёт налогоплательщиков предприятие «Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzceļš / LDz) не проинформировало своего владельца — Министерство сообщения — о потерях в Украине. Если бы Neatkarīgā не начала задавать вопросы о недружественном шаге со стороны Украины, в неведении до сих пор оставались бы Министерство сообщения, Министерство иностранных дел и премьер-министр Эвика Силиня, пишет Neatkarīgā .

Во вторник утром редакция направила в посольство Украины в Латвии запрос с просьбой разъяснить происходящее, но до вечера пятницы ответа так и не поступило.

Национальный железнодорожный оператор Украины, АО «Укрзалізниця» (УЖД), отвечающая за большую часть грузовых и пассажирских перевозок в стране, 26 февраля этого года приняла решение, согласно которому с 1 марта запрещается использование на территории Украины вагонов иностранного производства, включая вагоны стран Балтии.

LDz признаёт, что «ограничения затрагивают владельцев вагонов, находящихся на территории Украины, включая дочернее предприятие LDz – “LDZ Cargo”». В течение действия ограничений доход от этих вагонов не поступает, и вагоны, по мере возможности, вывозятся из Украины для использования в других местах.

«Транзитные перевозки через Украину не осуществляются, поэтому международные логистические цепочки не затронуты», — пояснили в LDz.

Компания не уточняет, сколько именно латвийских вагонов осталось на территории Украины. Эстония оказалась более откровенной: как сообщает портал baltictimes.com, на территории Украины используется более 500 грузовых вагонов, принадлежащих эстонским компаниям. Их общая экономическая стоимость оценивается примерно в 20 миллионов евро — статус можно охарактеризовать как «замороженный». LDz также предстоит решить, «разморозить» ли эти вагоны путём переплавки в металлолом или сохранить в надежде на возобновление перевозок в обозримом будущем.

Решение Украины увеличит убытки LDz, полностью устранив доходы от использования вагонов LDz для перевозки чужих грузов по чужой территории. В LDz подтвердили Neatkarīgā, что представители компании неоднократно встречались с представителями УЖД, которые что-то обещали, но это не привело к отмене установленных ограничений.

Министерства и дипломаты не вмешиваются

Украина — не единственная причина, по которой LDz с 2022 года не может существовать без государственных дотаций: в прошлом году предприятие получило 46,8 миллиона евро для покрытия убытков за 2022 и 2023 годы. В этом году для покрытия убытков за 2024 год может потребоваться ещё 26 миллионов евро, и сумма возрастёт, если LDz рассчитывало на какие-либо доходы от Украины.

Официальная версия латвийских государственных учреждений такова: LDz не информировала ни Министерство сообщения, ни какие-либо другие инстанции о своих убытках в Украине. Об этом Neatkarīgā подтвердили представители как Министерства сообщения, так и Министерства иностранных дел. Министерство сообщения ожидает от LDz объяснений — но запрос был направлен только после получения журналистского вопроса, входит ли решение УЖД в перечень обсуждаемых между правительствами Латвии и Украины тем. Таким образом, остаётся поверить, что об этом деле ничего не знает и премьер-министр Эвика Силиня, пресс-секретарь которой Анна Удре рекомендовала обращаться по этим вопросам в Министерство сообщения.

Министерство иностранных дел, в свою очередь, заявило, что запросило у Министерства сообщения информацию о том, какие данные у него есть по поводу ущемления интересов латвийских предприятий в Украине. Иными словами — насколько значительны убытки LDz в результате решения УЖД и достаточно ли они велики, чтобы ради этого тратить время и ресурсы? Пока Neatkarīgā не получила ответа от посольства Украины в Латвии, считает ли Украина нужным сгладить вопрос о праве использовать подвижной состав стран Балтии на территории Украины и наоборот, несмотря на заявления о тесном сотрудничестве.

Прошло почти четыре месяца между решением украинской госкомпании и его оглаской в Латвии. Как пояснили в LDz, «официально УЖД не информировала владельцев вагонов, но информация о временном введении конвенции по курсу движения вагонов, зарегистрированных за рубежом (не только из стран Балтии), была получена неофициально — от арендаторов вагонов и в ходе коммуникации с руководством УЖД».

Как железнодорожные компании зарабатывали много денег

Нужно пояснить, что такое «конвенция по курсу движения» и почему Латвия вправе воспринимать действия Украины как недружественные. Вероятно, официально термин и звучит как «введение конвенции», но по сути она приостановлена — фактически отменена. Речь идёт о прекращении соглашения между странами с шириной колеи 1520 мм, по которому происходили взаиморасчёты за использование вагонов: например, вагонов LDz — в Украине, а вагонов УЖД — в Латвии. Это соглашение было взаимовыгодным в те времена, когда объёмы перевозок, особенно транзитных, были значительными. Тогда LDz не приходилось искать по всей Евразии свой подвижной состав — компании просто использовали вагоны других операторов, а также получали арендную плату за свои. Это была красивая, почти сказочная реальность, возвращение которой сейчас маловероятно, пишет портал.

В голодные времена дорога каждая копейка

Сегодня на многих направлениях грузовые железнодорожные перевозки прекратились. Вагоны и рельсы пустуют, как это могли наблюдать все, кто бывал рядом с сортировочной станцией Рига или другими железнодорожными узлами. Ситуация украинской железной дороги ненамного лучше. Для внутренних перевозок Украине хватает своих вагонов, а часть простаивает. Если на 1000 вагонов есть груз лишь для 100, логично использовать свои, оставив без дела 400 своих и ещё 500 иностранных. Такая «селекция» не всегда требует документального обоснования. Вероятно, процесс начался давно, но оформлен к третьей годовщине вторжения России в Украину.

Как сообщает портал odessa-journal.com, введённый УЖД запрет на перевозку товаров в иностранных вагонах на территории Украины вступил в силу 1 марта 2025 года и будет действовать «до дальнейшего уведомления». «Ограничения обоснованы необходимостью защитить украинских владельцев вагонов из-за их скопления», — говорится в решении члена правления УЖД Вячеслава Еремина, который сослался на 29-ю статью Устава «Укрзалізниця»: «УЖД имеет право, в согласовании с Министерством инфраструктуры, вводить временные ограничения на перевозки в определённые районы в случае стихийных бедствий, чрезвычайных обстоятельств или скопления незагруженного подвижного состава в пунктах назначения».

Заместитель директора Департамента транспортных технологий и коммерческих операций Украины Валерий Ткачёв пояснил, что решение основано на двух причинах — значительном избытке вагонов в Украине и на том, что несколько азиатских стран ранее уже ввели запрет на использование иностранного подвижного состава, включая украинский.