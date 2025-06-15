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Государство вернуло себе скандальные участки у Рижского аэропорта 0 1022

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2025
LETA
Государство вернуло себе скандальные участки у Рижского аэропорта
ФОТО: пресс-фото

Завершился процесс приватизации и передачи государству земельных участков возле Рижского аэропорта, сообщил на заседании комитета по финансовым и административным делам Рижской думы мэр Риги Вилнис Кирсис.

Завершился процесс приватизации и передачи государству земельных участков возле Рижского аэропорта, сообщил на заседании комитета по финансовым и административным делам Рижской думы мэр Риги Вилнис Кирсис.

Государство получило интересующие его земельные участки, а инвестор получил необходимую землю.

Как пояснил агентству ЛЕТА директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, изначально 22 земельных участка возле Рижского аэропорта были проданы с аукциона за 5,7 млн евро. Затем Генеральный прокурор обязал самоуправление восстановить право владения на земельные участки, так как не были учтены интересы в связи с расширением аэропорта.

В результате сложных переговоров государство получило в собственность восемь из 22 земельных участков.

За них Рижская дума выплатила инвестору чуть более 2 млн евро. Остальные 14 земельных участков зарегистрированы в земельной книге на имя инвестора.

Как сообщалось, 22 земельных участка за 5,7 млн евро приобрело связанное с девелопером "Sirin Development" предприятие ООО "Cella Investment 3". Оба этих предприятия входят в зарегистрированный в Литве холдинг "ME Holding NT".

Между победителем аукциона ООО "Cella Investment 3" и Рижским самоуправлением 28 апреля 2022 года был заключен договор купли-продажи земельных участков.

Земельные участки предприятию были проданы несмотря на то, что Министерство сообщения во время процесса отчуждения предупредило самоуправление, что нельзя продавать 22 находящихся возле аэропорта земельных участка, так как они находятся на территории, необходимой для нужд Рижского аэропорта. Аэропорт также сообщил, что указанная недвижимость в соответствии с планом его развития до 2036 года находится в зоне, наиболее подходящей для расширения аэропорта.

При этом представители департамента городского имущества Рижской думы утверждали, что Минсообщения якобы отказалось от использования права первой руки на покупку указанных земельных участков, самоуправление могло распоряжаться ими по своему усмотрению, в связи с чем земля была продана "Cella Investment 3".

Сделку, однако, не удалось завершить, так как Рижский городской суд отказался закрепить в земельной книге право собственности на земельные участки. На решения Рижского городского суда были поданы частные жалобы в Рижский окружной суд, а затем в Сенат Верховного суда. Согласно решению Рижского окружного суда, отказ в закреплении права собственности на земельные участки в земельной книге не был обоснованным, поэтому Рижский городской суд повторно рассмотрел ходатайства о закреплении и еще раз отказал в закреплении права собственности "Cella Investment 3" в земельной книге.

В процесс вмешался и генеральный прокурор Юрис Стуканс, обратившись в самоуправление с заявлением о противоправной приватизации незастроенной земли на территории, необходимой для расширения аэропорта государственного значения. По мнению прокуратуры, самоуправление в процессе приватизации не оценило необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления или государственной коммерческой деятельности. Заявление генпрокурора возложило на самоуправление обязанность восстановить право его владения 22 земельными участками, поэтому Рижская дума приняла решение о восстановлении права собственности на проданные на аукционе земельные участки.

Согласно этим требованиям, 6 марта 2024 года дума признала утратившим силу предыдущее решение о завершении приватизации земельных участков.

Чтобы найти лучшее решение и определить, какие участки необходимы Рижскому аэропорту, распоряжением исполнительного директора Риги была создана рабочая группа, в которой приняли участие все вовлеченные лица. Была достигнута договоренность, что в государственную собственность будут переданы восемь земельных участков и часть еще одного участка.

С этим согласились и в "Cella Investment 3" при условии, что на остальных земельных участках регистрируется право собственности предприятия и ему будут возвращены средства, потраченные на приобретение имущества, которое будет передано в собственность государства.

В связи с этой сделкой за предложение взятки бывшему советнику тогдашнего министра сообщения Каспара Бришкенса Янису Мейрансу был задержан исполнявший в то время обязанности директора департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Янис Вайводс. Согласно обвинению, он предложил взятку, чтобы советник министра, используя свое служебное положение, добился отказа министерства от права первой руки на покупку земельных участков на территории расширения аэропорта.

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#недвижимость #аэропорт #скандал
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