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Первые 50 продуктов с низкой ценой: министр рассказал, когда ждать изменений 4 663

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Первые 50 продуктов с низкой ценой: министр рассказал, когда ждать изменений
ФОТО: LETA

Меморандум о снижении цен на продукты в магазинах может начать приносить результаты уже в течение этого месяца, заявил в понедельник в интервью Латвийскому радио министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), сообщает ЛЕТА.

Он признал, что первоначальные ожидания, согласно которым снижение цен должно было стать заметным в течение двух недель после подписания меморандума, были слишком поспешными.

В то же время министр сообщил, что в распоряжении министерства имеются конкретные даты, когда розничные торговцы планируют внедрить сниженные цены на определённые продуктовые корзины, однако раскрыть их нельзя, так как это является коммерческой информацией.

По словам Валайниса, для большинства торговцев изменения запланированы на июнь.

Как отметил министр, в корзине может быть около 50 наименований товаров.

"Сейчас ведётся очень активная работа", – добавил он, отметив, что со стороны государства большая часть подготовительных работ уже завершена и теперь ожидается вступление меморандума в силу в торговых точках.

Как уже сообщалось, 27 мая этого года был подписан меморандум о снижении цен на продукты. Документ предусматривает создание корзины продуктов по низким ценам, внедрение инструмента для сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в магазинах.

Создание корзины с низкими ценами предусматривает, что в десяти товарных категориях будет обеспечено наличие как минимум одного продукта с самой низкой ценой в своей категории. При этом товары будут периодически заменяться другими из той же категории.

Инструмент для сравнения цен предполагает, что торговцы будут раз в день передавать информацию о минимальных ценах Центральному статистическому управлению (ЦСУ), которое будет публиковать эти данные. Информация будет доступна как для различных платформ сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики.

В то же время для внедрения этого инструмента необходимы изменения в Законе о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны передавать эти данные ЦСУ.

Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению местных пищевых продуктов.

Документ подписали Виктор Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, а также председатель правления Центрального союза молочников Латвии Янис Шолкс.

Меморандум также подписали председатель совета Федерации пищевых предприятий Латвии Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнёры.

Цель, выдвинутая Министерством экономики, – достичь 20% снижения цен в основных категориях продовольственных товаров, а также добиться увеличения доли латвийской продукции в магазинах.

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#цены #торговля #продукты
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(4)
  • 16-го июня

    Опять тайны. Ни хрена не сказано. Мутят-крутят. ....₽

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    0
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Рыжему Чубайса тоже верили по началу..Где теперь Чубайс с уворованных?Был в Израиле...Теперь,видимо,в другом месте. Где потом искать Валайниса?👅 Рыжему Валайнису

    15
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го июня

    Ну какая коммерческая тайна может быть на просроченные продукты третьего сорта?

    26
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июня

    Из этого пока словарного поноса понятно только одно -- подешевеет только сама корзина.

    46
    1
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