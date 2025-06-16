В Латвии сокращается общий объём налоговых долгов

К началу июня этого года общая задолженность по налогам в Латвии, включая текущие, приостановленные и продленные долги, составила 825,875 млн евро, что на 2,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 2,2% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 июня 2025 года составили 338,202 млн евро, что на 3,3% меньше, чем месяцем ранее; долги перед бюджетами самоуправлений - 294,999 млн евро, что также на 1,3% меньше, чем месяцем ранее; а общая задолженность по взносам социального страхования составила 192,674 млн евро, что меньше на 2,2%.

Текущие долги, по которым начисляется пеня, на 1 июня этого года составили 62% от общей суммы долгов, или 511,626 млн евро.

Кроме того, по данным СГД, не подлежащими взысканию в этом году на 1 июня были признаны долги на сумму 1,415 млн евро: они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию в этом году на начало июня были признаны долги на сумму 510,211 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию признаны долги на сумму 219,84 млн евро, а не подлежащими реальному взысканию - 290,371 млн евро. Из долгов, признанным фактически невозвратными, на 290,313 млн евро у должников нет денежных средств и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, а по долгам в размере 57 400 евро истек срок взыскания.

Продление срока погашения на 1 июня этого года было предоставлено по долгам в общей сложности на сумму 107,313 млн евро, что на 11,2% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление пени, в этом году к началу июня составляла 206,936 млн евро: ее составили долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая сумма налоговых долгов в Латвии составляла 844,276 млн евро.