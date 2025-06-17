Чтобы национальная авиакомпания Латвии airBaltic могла сосредоточиться на приоритетных направлениях развития, из ее задач будет исключена стратегическая экспансия за пределами Латвии. Так решили сегодня в правительстве ЛР.

Что конкретно значит «отказ от стратегической экспансии»? Это непонятно из многословного и невнятного распоряжения, принятого сегодня в закрытой части заседания правительства ЛР.

Впрочем, можно предложить, что ранее зарубежная экспансия airBaltic выражалась в двух направлениях:

– сдача самолетов в «мокрый лизинг» – с летчиками и стюардессами;

– развитие полетов из аэропортов соседних Таллина и Вильнюса.

Что касается, лизинг то от него отказываться не собираются – «компания по-прежнему будет сохранять гибкость в использовании коммерческих возможностей на других рынках, например, в развитии услуг по операционному лизингу самолётов», говорится в новой стратегии airBaltic, принятой Кабинетом министров.

А вот про сохранение/закрытие иностранных баз там ничего не говорится. Вернее, может и говорилось, но на секретной части собрания латвийских министров.

С другой стороны – а зачем вкладываться в создание удобной сети авиарейсов для неблагодарных литовцев и эстонцев. Рига не однократно предлагала Таллину и Вильнюсу выкупить пакет акций латвийского airBaltic. Но там проигнорировали предложение. Еще и надсмехались над ним.

Хорошо, вам весело? Тогда сами создавайте авиакомпании, ищите самолеты и возите своих граждан в дальние страны. Перед airBaltic сегодня стоять другие задачи – выжить, а не обеспечить удобное авиасообщение для жителей Эстонии и Литвы.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в апреле обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением рассмотреть покупку акций авиакомпании airBaltic.

Однако не похоже, что у наших соседей это предложение вызвало энтузиазм. В Литве отмолчались, а премьер-министр Эстонии Кристен Михал вместо денег предложил лишь «эмоциональную поддержку».

Так, что не надо удивляться тому, что из Таллина исчезнут латвийские самолеты. Если эстонцы окажутся ограничены в передвижении или будут вынуждены больше платить за авиабилеты, то смело звоните в Ригу, г-н Михал! Здесь вам окажут эмоциональную поддержку.