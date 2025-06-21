Из-за прохладной погоды сезон латвийской клубники в этом году начался медленнее, и у многих покупателей возник вопрос — действительно ли ягоды, которые продаются рядом с польскими и греческими, собраны в Латвии? Чтобы выяснить, не вводят ли продавцы в заблуждение указанием страны происхождения клубники, и как распознать местные ягоды, вместе с инспекторами контроля качества продуктов на Центральный рынок отправились журналисты 360TV Ziņas, пишет LA.LV .

Чтобы развеять опасения относительно недобросовестного указания происхождения клубники, 360TV Ziņas присоединились к проверкам Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на Рижском Центральном рынке.

Во время рейда инспектор Карина Рузе просит продавцов предъявить документы, подтверждающие происхождение продукции, а также данные о торговце, которые должны совпадать с указанными в торговой точке. Если продавец является перекупщиком, должен быть чек или квитанция, подтверждающая сделку. Также проверяется, соответствует ли количество продукции в документах тому, что представлено на прилавке, иногда просят ягоды взвесить повторно.

Государственный продовольственный инспектор ПВС Карина Рузе отмечает:

«В 2025 году мы получили 25 жалоб на качество фруктов и овощей, из которых восемь подтвердились — продукция действительно имела признаки порчи. Одно заявление касалось вводящего в заблуждение указания страны происхождения томатов и огурцов — оно также подтвердилось. С клубникой всё было в порядке».

Проверив несколько торговцев, было установлено, что с документами у всех всё в порядке — это означает, что указания о происхождении клубники можно считать достоверными. ПВС проводит обязательные проверки раз в год, но инспекторы выезжают и по каждому полученному обращению от покупателей.

Продекан по направлению пищевых технологий Латвийского университета бионаук и технологий Лиене Озола указывает, что недоверие к местному происхождению ягод связано с всё большим разнообразием сортов.

«Сейчас существует множество разных сортов клубники — селекционированных и гибридных, более подходящих для длительной транспортировки. Поэтому они намного устойчивее и внешне почти не отличаются от импортных ягод», — объясняет Озола.

Специалист также выделяет критерии, по которым покупатель может визуально определить происхождение клубники. Импортные ягоды дольше сохраняются, так как при транспортировке охлаждаются до около пяти градусов, что останавливает развитие микроорганизмов. У местных ягод плесень появляется быстрее — это совершенно нормально. Они также могут быть более загрязнёнными песком и иметь чашелистики.

Специалист по садоводству Марите Гайлите подчёркивает:

«Клубника, выращенная в Латвии, свежее импортной, обычно она слаще и содержит меньше остатков средств защиты растений. Это связано как с меньшим количеством вредителей в Латвии, так и с тем, что у наших фермеров просто нет доступа к таким препаратам, которые разрешены в других странах».

Она также отмечает, что по содержанию остатков веществ клубника из Греции и Польши схожа. Однако ПВС строго следит за безопасностью продуктов и регулярно берёт образцы для анализа на остатки химикатов, поэтому бояться покупки небезопасной продукции не стоит.

Диетолог Лолита Неймане отрицает, что импортная клубника может быть вреднее местной, и не считает, что в привозных ягодах меньше витаминов или микроэлементов. По её словам, главное различие в том, что, выбирая местный продукт, мы поддерживаем свою экономику: «Но если рассматривать клубнику как таковую — если она выращена в более тёплом климате, в ней нет ничего плохого».