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Neue Zürcher Zeitung: РФ будет вынуждена вывозить литиевую руду в Китай 1 1825

Бизнес
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Чтобы стать батареей смартфона, литий должен пройти Поднебесную.

Чтобы стать батареей смартфона, литий должен пройти Поднебесную.

Необходима химическая сепарация в крупных масштабах.

Добыча и возможные поставки редкоземельных металлов и лития потребуют стратегических усилий российской промышленности и огромных инвестиций. От открытия месторождения до начала активной добычи проходит в среднем десятилетие и более. Но, подчеркивает Neue Zürcher Zeitung, до этого необходимо решить важнейший вопрос: способна ли Россия технически осуществить это?

Геологическая разведка месторождений и бурение, вероятно, могут быть проведены без посторонней помощи. То же самое касается собственно добычи и механической переработки добытых руд в так называемые концентраты. Однако химическая сепарация, в частности редкоземельных элементов, вряд ли возможна без технологической поддержки из-за рубежа.

За пределами Китая технологии сепарации редкоземельных элементов в крупных масштабах больше не существуют. Россия не может предложить эту компетенцию, поэтому ей пришлось бы приобрести ее или разработать самостоятельно.

Можно считать вероятным, что российские концентраты руды сначала пришлось бы вывозить в Китай. Тогда они были бы «добыты в России», но «произведены в Китае».

Как в таких рыночных условиях Россия намерена создать независимую и конкурентоспособную промышленность по добыче редкоземельных и других критически важных сырьевых ресурсов, кремлевским стратегам еще предстоит показать.

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(1)
  • Ч
    Чангл
    4-го июля

    Главное сколько будет стоить до покупателя. Европа будет платить в три раза дороже. Америка в два. А кто в этом выиграет вопрос

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