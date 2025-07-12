Baltijas balss logotype

Надежно, как в банке! Латвийцы не могут забрать из банков свои же деньги 5 5363

Бизнес
Дата публикации: 12.07.2025
mixnews.lv
Надежно, как в банке! Латвийцы не могут забрать из банков свои же деньги

В Латвии разгорается очередной спор о том, как банки обращаются с деньгами клиентов. Недавно сообщалось, что центробанк разбирается в конфликте между SEB и клиентом, которому отказали в выдаче 82 тысяч евро наличными.

Казалось бы, деньги на твоем счету — бери и пользуйся. Но нет, банк заявил, что не обязан выдавать наличные просто так. В Латвии, конечно, снять деньги можно, но за это придется заплатить. И, судя по всему, еще и доказать, что ты не верблюд.

История, рассказанная в соцсетях, только подлила масла в огонь. Пользовательница Зане поделилась:

«Мой друг хотел снять всего 4000 евро со своего счета, а ему устроили допрос с пристрастием. Как будто он просил миллион! Еще и объяснять заставили, куда деньги пойдут. Добро пожаловать в государство тотального контроля!»

Этот твит стал спусковым крючком для жарких споров. Одни возмущаются: «Почему я должен отчитываться за свои же деньги? Хочу — сниму и закажу мебель ручной работы. Хочу — поеду в отпуск, где карты не принимают!»

Другие, наоборот, защищают банки: «А как иначе? Мошенники выманивают у пенсионеров десятки тысяч, а вы хотите, чтобы банки раздавали наличные без вопросов? Может, ваш друг собрался отправить деньги нигерийскому принцу?»

Критики системы тоже не молчат:

«Пока государство 30 лет закрывало глаза на отмывание денег через банки, все было нормально. А теперь простых людей под микроскопом разглядывают, как будто мы все жулики!»

Кто-то предлагает «хитрые» решения: «Снимай по частям, повышай лимит — и не будет проблем». А кто-то просто издевается: «Я напишу, что покупаю 200 литров виски, чтобы утопить свое горе. Или гигантский презерватив. Почему нет?»

Но есть и те, кто видит в этом системную проблему: «Деньги на твоем счету — это миф. Они уже крутятся где-то в банке, а ты просто мешаешь, когда требуешь их назад. Банки работают не на нас, а мы — на них». Другие винят государство: «Банки говорят, что их заставляют быть такими придирающимися. Но кто выбирает политиков, которые это придумали? Мы сами!»

Пока в соцсетях кипят страсти, одно ясно: снять свои деньги без приключений становится настоящим квестом. А вы сталкивались с подобным? Делитесь в комментариях!

Читайте нас также:
#банки #деньги #скандалы
16
1
4
15
1
53

Оставить комментарий

(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го июля

    Тоталитарный режим в действии... Больше и говорить нечего не стоит.... Не пользуйтесь банками латвии и всё....!!!!!! И вообще ни чем тут не пользуйтесь.... Если работаете за границей, пусть работодатель откроет там счёт,ни каких проблем нет.... И досвидос этим ..........А за комунальные, да всё равно какой картой платить.... А этот режим, перешоо все разумные границы....И ЗАЧЕМ БАНК, В КОТОРОМ НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ СВОИ ДЕ ДЕНЬГИ...!!!!! ПУСТЬ ЛАПУ СОСУТ....

    24
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    13-го июля

    Моя воля , я вообще был бы только за то, всеми руками, что бы наликом зарплату получать(как раньше) сколько захотел столько на счет положил и счета оплатить и тд, остальное в банке СТЕКЛЯННОЙ держать, и не видят что у тебя и сколько и живёшь спокойно.. А те кто там написали(в статье) мол это забота, так как сейчас, снимают и мошенникам несут, так пускай несут это их деньги и они сами решают как ими распоряжаться, не хватает ума или жадность сработала, решил капитал приумножить и обосрался, твоя личная проблема, не банку решать это.. Был налик, не было столько мошенников и прочей перхоти, а эти банки и тд, нужны тупо для контроля, судебные исполнители ии прочие вымогатели, что бы видеть тебя и над тобой контроль держать.. Я вообще всеми этими нововведениями ноу-хау не пользуюсь, где нужно регистрироваться, банковскую карту светить и тд,(по типу, купи билет в трамвай сфоткав код) Бред это всё, голимый контроль и почва для мошенников!

    148
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го июля

    Вот поэтому самая лучшая банка - это стеклянная, под кроватью любимой тёщи, на хуторе. Там точно не пропадёт, но и не достанется, пока любимая тёща не сдохнет!

    64
    9
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    12-го июля

    Если б банки защищали от мошенников, то не было бы столько жертв. Да и мошенник мошенника не сдаст, тут еще большой вопрос кто здесь волбще мошенник.

    110
    3
  • Д
    Дед
    12-го июля

    Нужно требовать от работодателей оплаты наличкой. Пора завязывать с этими банками.

    154
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 832
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 343
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1128
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1590

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 0
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 8
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 14
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 24
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 53
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 50
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 0
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 8
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео