Baltijas balss logotype

Госнедвижимость тянут на дно «исторические отягощения» 2 915

Бизнес
Дата публикации: 18.07.2025
Diena.lv
Госнедвижимость тянут на дно «исторические отягощения»

Принадлежащее государству имущество с тяжелым историческим наследием нередко вызывает у обслуживающих его лиц большие проблемы. Одно из таких - "угловой дом", в котором лишь небольшую часть занимает экспозиция, созданная Музеем оккупации Латвии (МОЛ).

Все замыслы по применению здания так и остались нереализованными, и, поскольку у государства нет достаточных средств на его содержание и восстановление, в конце концов правительство в прошлом году решило передать его к отчуждению. Сейчас "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) работает над новой моделью развития, которая предусматривает привлечение частного инвестора, при этом помещения, используемые музеем, сохранятся в госсобственности. То, что продажи могут затянуться, доказывает и ситуация с "Домом Москвы", который не удается продать с аукциона несмотря на то, что стартовая цена упала на 40%.

В прошлом году в докладе Министерства культуры, рассмотренном Кабинетом министров, было предложено принять решение по двум сценариям, один из которых предусматривал и дальше сохранять право собственности VNĪ на "угловой дом". В этом случае Минкульт подготовил бы к рассмотрению проект распоряжения Кабмина, предусматривающий выделение из программы государственного бюджета средств на непредвиденные расходы в размере 847 000 евро на неотложные строительные работы в "угловом доме" в 2024 году. Вторым сценарием, который поддержало правительство, было "старое доброе" - передать здание к отчуждению, сохранив при этом долгосрочные арендные отношения с Музеем оккупации.

На вопрос о вероятном будущем "углового дома" и "Дома Москвы" член правления VNĪ Андрис Варна ответил: "Стратегические цели общества капитала по обслуживанию и развитию недвижимости остаются неизменными - заботиться о приведении в порядок портфеля государственной недвижимости и преумножении его ценности. Оба объекта недвижимости требуют масштабных инвестиций, чтобы адаптировать их к современным нуждам, которые сегодня невозможны в рамках существующего госбюджета"

Читайте нас также:
#история #недвижимость
6
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    18-го июля

    Можно снести, как вы любите и нет проблемы.

    14
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Soglasen Klassnij
    19-го июля

    Ну это у нас в крови .а с другой стороны красивый фасад и расположения можно при желании сделать прекрасную лакшери гостиницу с вип номерами.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1137
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1623

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 12
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 21
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 28
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 34
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 46
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 51
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 12
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 21
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео