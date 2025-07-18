Госнедвижимость тянут на дно «исторические отягощения»

Все замыслы по применению здания так и остались нереализованными, и, поскольку у государства нет достаточных средств на его содержание и восстановление, в конце концов правительство в прошлом году решило передать его к отчуждению. Сейчас "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) работает над новой моделью развития, которая предусматривает привлечение частного инвестора, при этом помещения, используемые музеем, сохранятся в госсобственности. То, что продажи могут затянуться, доказывает и ситуация с "Домом Москвы", который не удается продать с аукциона несмотря на то, что стартовая цена упала на 40%.

В прошлом году в докладе Министерства культуры, рассмотренном Кабинетом министров, было предложено принять решение по двум сценариям, один из которых предусматривал и дальше сохранять право собственности VNĪ на "угловой дом". В этом случае Минкульт подготовил бы к рассмотрению проект распоряжения Кабмина, предусматривающий выделение из программы государственного бюджета средств на непредвиденные расходы в размере 847 000 евро на неотложные строительные работы в "угловом доме" в 2024 году. Вторым сценарием, который поддержало правительство, было "старое доброе" - передать здание к отчуждению, сохранив при этом долгосрочные арендные отношения с Музеем оккупации.

На вопрос о вероятном будущем "углового дома" и "Дома Москвы" член правления VNĪ Андрис Варна ответил: "Стратегические цели общества капитала по обслуживанию и развитию недвижимости остаются неизменными - заботиться о приведении в порядок портфеля государственной недвижимости и преумножении его ценности. Оба объекта недвижимости требуют масштабных инвестиций, чтобы адаптировать их к современным нуждам, которые сегодня невозможны в рамках существующего госбюджета"