Россия конфисковала €18 млн у латвийского бизнесмена и запретила Ziedot.lv 3 4754

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2025
LETA
Россия конфисковала €18 млн у латвийского бизнесмена и запретила Ziedot.lv
ФОТО: pixabay

Родниковский районный суд в Ивановской области РФ изъял в собственность государства 50% долей компании "Рижский хлеб" стоимостью около 1,7 млрд рублей (около 18 млн евро), которые принадлежали гражданину Латвии Нормунду Бомису, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Коммерсант".

Ранее российские власти обвинили Бомиса в экстремистской деятельности, в частности, в финансировании ВСУ.

Кроме того, тот же Родниковский районный суд признал экстремистским латвийский фонд "Ziedot.lv" и запретил его деятельность в России.

Решение принято по иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство утверждает, что Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и вышеупомянутый фонд образовали преступное сообщество хлебопеков с "ярко выраженным антироссийским характером". Утверждается, что в сообщество также вошли киевская компания "Хлебный гурман" и латвийское ООО "Lielezers".

В середине июля принадлежавшие Бомису доли "Рижского хлеба" были арестованы по иску Генпрокуратуры. Утверждается, что гражданин Латвии использовал свои активы для финансирования украинских подразделений "Азов" и "Айдар" и якобы через фонд "Ziedot.lv" пожертвовал им более 36 тыс. долларов (около 31 тыс. евро).

Второй половиной "Рижского хлеба" владеет выходец из Латвии, гражданин России Сергей Сиренко. Компания была основана в 2006 году в Ивановской области. Как сообщала "Медуза", после российского вторжения в Украину в 2022 году Сиренко поддержал войну и поссорился с Бомисом, который, как пишет "Коммерсант", настаивал на том, чтобы компания прекратила работать в России.

#латвия-россия #суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • SG
    Sergey Gavrilov
    20-го августа

    Спасибо что написали я раньше покупал товар от этой фирмы теперь не буду

    37
    8
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Sergey Gavrilov
    22-го августа

    Ой, ой, прямо обеднеют они от твоих 2х евро.. Ты не покупаешь, а 20 будут.. Е... т оптовика миллионера они прямо потеряли, золотого клиента. 🤣🤣🤣.

    1
    0
  • JJ
    Jan Jans
    20-го августа

    и правильно - работаешь против государства, которое тебя кормит, пошел подальше.

    83
    13
