Eurostat: в процентах рост выпуска продукции в Латвии был больше, чем в среднем по ЕС 0 65

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: Eurostat: в процентах рост выпуска продукции в Латвии был больше, чем в среднем по ЕС

Объем выпуска промышленной продукции в Латвии в августе по сравнению с августом 2024 года увеличился на 2,5%, продемонстрировав более стремительный рост, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в среду статистическим управлением ЕС "Eurostat" данные о 26 странах блока.

Годовой прирост в августе зарегистрирован в 15 странах ЕС, по которым доступны данные, но самым стремительным он был в Ирландии (+28,6%), а далее следуют Люксембург (+9,5%) и Швеция (+8,3%). В Эстонии выпуск промышленной продукции вырос на 1,1%, в Литве - на 0,1%.

Среди 11 стран, где объем промышленного производства за год сократился, самый стремительный спад в этот период зафиксирован в Болгарии (-8,6%), затем в Словакии (-6,3%) и Дании (-5%).

И в ЕС, и в странах еврозоны выпуск промышленной продукции в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 1,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем в ЕС выпуск промышленной продукции снизился на 1%, в еврозоне - на 1,2%.

По сравнению с июлем выпуск промышленной продукции сократился в 14 странах, при этом самый стремительный спад был в Германии (-5,2%), за которой следовали Греция (-4,5%) и Австрия (-3,1%). Наибольший рост отмечен в Ирландии (+9,8%), а далее в Люксембурге (+4,8%) и Швеции (+3,6%), в то время как на Кипре и в Словакии выпуск промышленной продукции остался на прежнем уровне. В Латвии, как и в Венгрии, выпуск промышленной продукции сократился на 2,3%, в Литве - вырос на 2,1%, а в Эстонии, как и на Мальте, зарегистрирован рост на 1,5%.

#промышленность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
