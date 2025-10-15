Baltijas balss logotype
Китайский турист предпочитает тихую провинцию

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом.

Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом.

При этом путешественники, выезжавшие за границу, посетили более 180 стран.

Согласно последним данным министерства культуры и туризма КНР, в стране было совершено около 888 миллионов туристических поездок. Это на 123 миллиона поездок больше, чем за период семидневных каникул в честь Дня образования КНР в 2024 году.

При этом расходы на внутренний туризм достигли 809 миллиардов юаней (около 113,8 миллиарда долларов). В годовом выражении этот показатель увеличился на 108 миллиардов юаней.

Продолжительные праздники в сочетании с гибкими схемами отпусков позволили путешественникам удлинить свои маршруты. Согласно данным Китайской академии туризма, средний радиус поездок вырос на 14,8% и составил примерно 213 километров. А средний радиус осмотра достопримечательностей в конкретных направлениях расширился на 24,5% и достиг 23 км.

В путешествия по Китаю отправились около 22% сельских жителей, совершив 102 миллиона поездок - 11,5% от всех внутренних туров в период праздников. Более 40 процентов путешественников отказались от популярных городов и выбрали более спокойные и тихие варианты направлений.

Данные ведущих китайских туристических онлайн-платформ, включая Trip.com и Fliggy, показывают, что в этом году в период праздников доля бронирований длительных внутренних туров выросла на три процента в годовом исчислении. При этом китайские туристы, выезжавшие за границу, посетили более 180 стран. Как сообщило Государственное управление по делам миграции, за время праздников в Китае было зарегистрировано в общей сложности более 16,3 миллиона поездок за рубеж.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы китайских кинотеатров в течение каникул по случаю недавних праздников - Дня образования КНР и праздника Середины осени (Чжунцю или праздник Луны) - превысили 1,6 миллиарда юаней (около 225 миллионов долларов).

#туризм
