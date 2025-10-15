Российский ретейлер одежды O’stin решил закрыть магазины молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года, сообщили три источника «Коммерсантъ» на рынке торговой недвижимости. По их словам, в компании рассчитывали заместить марки Pull & Bear, Bershka и Stradivarius испанской Inditex, ушедшей из России после начала войны в Украине, но Face Code так и не смог занять заметную долю рынка, а его совокупная аудитория в соцсетях не превышает 4 тысяч подписчиков.

Источники рассказали, что бренд уже освободил площади в нескольких торговых центрах и не стал заказывать у поставщиков коллекции на 2026 год. В O’stin запрос издания проигнорировали. По данным Shop and Mall, в мае под вывеской Face Code работало 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Омске, Иркутске, Уфе, сейчас их осталось девять. В том числе закрылся первый офлайн-магазин бренда, располагавшийся в воронежском торговом центре «Арена». Также ретейлер продает продукцию через маркетплейсы, своей площадки в интернете у него нет.

Бренд Face Code был зарегистрирован в январе 2024 года сингапурской Modern Style, которой также принадлежит торговая марка O’stin, основанная предпринимателями Владимиром и Николаем Фартушняками и Александром Михальским в 2003 году и насчитывающая более 600 магазинов в России и странах СНГ. По итогам 2024 года чистая прибыль компании сократилась вдвое — до 2,6 млрд рублей год к году при почти не изменившейся выручке в 57,2 млрд рублей.

Ранее аналогичная участь постигла молодежный бренд Ready! Steady! Go!, запущенный Gloria Jeans в 2024 году: к лету компания закрыла все магазины из-за неутешительных финансовых результатов проекта, говорила руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

В целом российский fashion-рынок переживает спад: из-за снижения спроса, высоких ставок по кредитам и роста издержек в 2025 году деятельность свернули или приостановили InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio, Mellow, Inspire Girls и Orby. Также готовятся к закрытию магазины бренда Yollo, вышедшего на рынок после начала войны.

По данным «Платформы ОФД», за шесть месяцев 2025 года общее число покупок одежды и обуви в России сократилось на 7% год к году, тогда как в офлайн-сегменте аналитики зафиксировали спад на 16%. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс связывала снижение спроса с увеличением базовых трат и ростом долговой нагрузки россиян.