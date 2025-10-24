Украина уже несколько месяцев атакует инфраструктуру нефтяной и газовой промышленности в РФ, которая питает российскую военную экономику. К примеру, на днях стало известно, что свою работу остановил нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске в Поволжье (предприятие входит в пятерку крупнейших производителей газоперерабатывающей, нефтехимической и органосинтетической продукции в России и Восточной Европе). Дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по этому и другим российским НПЗ, привел к тому, что "энергетическая сверхдержава" не способна обеспечить им даже внутренний рынок.

Официальное признание топливного кризиса в Российской Федерации, которое состоялось на позапрошлой неделе, на прошлой неделе прочно закрепилось в решениях российского правительства и в рыночной конъюнктуре. Так, федеральное правительство отменило пошлину на импорт топлива в размере 5% до июля 2026 года. И в тот же день правительство Белоруссии заявило, что завершило переговоры с Россией об условиях переработки российской нефти на белорусских НПЗ.

Во-первых, бюджет Российской Федерации будет иметь, как у россиян принято говорить, "отрицательные доходы" (в остальном мире это называют расходы) от отмены пошлин на импортное топливо и от падения налоговых поступлений от НПЗ.

Во-вторых, произведенное топливо из Белоруссии еще нужно доставить в Россию, что уже вызвало сомнения у первого вице-премьера правительства РФ Александра Новака, который отметил, что возможности импорта топлива в Российской Федерации ограничены возможностями логистики.

Российский рынок по-разному отреагировал на новость об импорте. На бирже за неделю цены на бензин выросли на 0,12-0,19%, поэтому оптовики поверили в "целебный импорт". Зато розничные цены выросли за неделю на 0,78%. При этом, сигналы о наличии очередей и другие признаки дефицита продолжались из-за того, что население и бизнес покупали бензин и дизтопливо в запас. В принципе, они все правильно делали, но это еще увеличивало ажиотаж.