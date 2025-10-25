Мероприятия, проведённые оператором системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST) в 2024 году для обеспечения независимости, признаны достаточными, и предприятие соответствует требованиям сертификации, постановила Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ), пишет ЛЕТА.

Согласно Закону о рынке электроэнергии, AST ежегодно в установленном КРОУ порядке подаёт отчёт о соответствии оператора системы передачи требованиям сертификации. После оценки отчёта КРОУ может принять решение о необходимости сертификации оператора системы передачи.

В июне этого года КРОУ получила отчёт от AST о соответствии требованиям сертификации на 2024 год.

В соответствии с Законом о рынке электроэнергии оператор системы передачи соответствует требованиям сертификации, если он соблюдает установленные законом требования независимости, располагает персоналом, техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения обязанностей оператора, а также разработал и соблюдает 10-летний план развития системы передачи.

КРОУ пришла к выводу, что AST выполнила установленные законом требования по обеспечению независимости оператора системы передачи. Также установлено, что держатель капитальных долей AST не владеет долями в предприятиях, занимающихся производством, торговлей и распределением электроэнергии. Кроме того, установлено, что одно и то же лицо одновременно не занимает должность члена правления или совета ни в AST, ни в предприятиях, занимающихся производством, торговлей и распределением электроэнергии.

КРОУ решила признать, что мероприятия, проведённые оператором системы передачи электроэнергии AST в 2024 году для обеспечения независимости, являются достаточными. Также КРОУ признала, что AST соответствует требованиям сертификации.

Оборот концерна AST в прошлом году составил 258,607 млн евро, что на 5,3% больше по сравнению с 2023 годом, а прибыль концерна выросла в 2,2 раза – до 22,672 млн евро. В то же время оборот материнского предприятия AST сократился на 2,5% и составил 154,011 млн евро, а прибыль выросла на 31,6% – до 14,764 млн евро.

AST является независимым оператором системы передачи электроэнергии Латвии. AST принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdaq Riga.

AST является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) – компании принадлежит 68,46% акций Conexus.