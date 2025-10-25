Baltijas balss logotype
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции в ценах на топливо

Бизнес
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции в ценах на топливо

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдались различные тенденции в ценах на топливо, свидетельствуют обобщённые данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следовала Вильнюс, а самая низкая — в Таллинне. В то же время самое дорогое дизельное топливо продавалось в Вильнюсе, затем шла Рига, а наименее дорогой дизель был в Таллинне.

В Риге, на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста, в пятницу цена бензина марки 95 осталась стабильной и составляла 1,554 евро за литр. Цена дизельного топлива также не изменилась за неделю и составила 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе, на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю, в пятницу бензин марки 95 стоил 1,509 евро за литр, что на 4,1% больше, чем неделей ранее. Цена дизельного топлива увеличилась на 4,8% — до 1,539 евро за литр.

В Таллинне на станциях "Circle K" цена бензина марки 95 осталась на уровне предыдущей недели — 1,479 евро за литр. Зато дизельное топливо в пятницу стоило 1,329 евро, что на 3,6% меньше, чем неделей ранее.

Цена на автогаз в Риге и Вильнюсе за неделю не изменилась и в пятницу составляла соответственно 0,915 евро и 0,709 евро за литр. В Таллинне же цена автогаза увеличилась на 0,4% — до 0,896 евро за литр.

#топливо
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

