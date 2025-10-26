Производители устриц во Франции возмущены: новые административные нормы обязывают их установить «точки гигиены» на все небольшие профессиональные суда.

Национальное собрание никак не угомонится: законотворцы решили устранить «административное нарушение». Новый указ обязывает устричные фермы оборудовать все суда длиной менее 12 метров туалетом и раковиной.

Новый указ разжег страсти: бретонские производители устриц назвали его «полным абсурдом» и возмутились этим нагромождением административных правил и волокитой, с которой они и так постоянно сталкиваются. Речь идёт о судах, которые выходят в море всего на несколько часов.

Этот новый «стандарт» подрывает моральный дух специалистов отрасли, которые только начинали восстанавливаться после кризиса, связанного с гибелью устриц и падением продаж.

Французские устрицы (huître) — неотъемлемая часть кухни прибрежных районов Франции на западе и на севере страны. Франция является потребителем и экспортером устриц № 1 в Европе, производя 150 000 тонн устриц в год.

Говорят, что король Генрих IV (1553-1610) съедал по 300 штук устриц за раз. Его внук Людовик XIV ежедневно доставлял их свежими в Версаль или куда бы он ни был, и, как известно, съедал шесть дюжин устриц за раз. Французский философ Дидро и писатель и философ Вольтер ели их для вдохновения, как и Наполеон Бонапарт перед тем, как отправиться в бой. Казанова, любовник 18-го века, обычно завтракал 50 устрицами.

По сей день французы все еще обожают этот морской деликатес: это излюбленное блюдо французов на Рождество и Новый год. Между этими двумя праздничными датами будет съедено около половины всех устриц во Франции.

98% устриц выпуклой формы, но они также могут быть плоскими (называемые plats) и намного дороже. Они ранжируются по размеру по номеру: от 0 до 5 для чашевидных устриц и от 000 (самые большие) до 6 (самые маленькие) для плоских. Выпуклые устрицы обозначаются как «fine» или «speciales», что указывает на количество мяса, при этом устрицы speciales являются самыми мясистыми.