Снятый в Латвии «Минотавр» станет новым успехом режиссера Звягинцева 0 286

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автор знаменитого кино вновь полон сил.

Автор знаменитого кино вновь полон сил.

В 61 год культовый кинематографист оправился после заболевания.

Андрей Звягинцев – один из крупнейших режиссеров российского и мирового кино, автор знаменитых фильмов «Возращение», «Левиафан», Елена», «Нелюбовь», победитель Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, дважды номинант на премию «Оскар» – завершил в Латвии съемки русскоязычного фильма «Минотавр». Сценарий написал сам режиссер в соавторстве с Семеном Ляшенко. Об актерах, увы, пока ничего не известно: съемки были окутаны плотной завесой секретности.

В общих чертах известен сюжет фильма. «Минотавр» рассказывает о руководителе крупной российской компании, который в разгар подготовки к сокращениям штата узнает о неверности своей супруги. Фильм описывается продюсерами как синтез интимной драмы и политического триллера. И все это на фоне современной России.

Напомним, что предыдущая полнометражная работа постановщика, социально-психологическая драма «Нелюбовь», вышла на экраны в 2017 году. Столь долгая пауза в творчестве режиссера возникла в результате тяжелой болезни. В начале июля 2021 года Звягинцев заболел ковидом. Состояние режиссера было крайне тяжелым: его легкие были поражены на 92%, начался сепсис. В середине августа режиссера вывезли в Германию. В одной из клиник Ганновера его ввели в клиническую кому. Лечение оплачивала АФК «Система».

«По мне вдарило изо всех орудий, – рассказывал режиссер о своем заболевании. – Только представьте: после искусственной комы длительностью в сорок дней и буквального воскрешения из мертвых, а именно так мне говорили доктора в Германии – они дважды меня «теряли» и были уверены, что худшее случится со мной со дня на день – после такого говорить о полном излечении невозможно. Я умер, а потом воскрес».

Болезнь нанесла сильнейший удар по периферийной нервной системе. Процесс реабилитации растянулся на долгие месяцы. Сначала режиссер не мог поднять руку, его кормила медсестра из ложечки. Со временем начал шевелиться, потом пересел в инвалидное кресло. Теперь он самостоятельно ходит, занимается в фитнес-зале, а главное, может снимать кино.

«Минотавр» – шестой фильм 61-летнего режиссера. Предполагается, что премьера картины состоится на Каннском кинофестивале весной 2026 года.

#кино #Латвия #кинотеатр #режиссер #Ковид #здоровье
Видео