Китай строит порты по всему миру на дальнюю перспективу

Бизнес
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китайский порт Чанкай на Тихом океане в Перу.

Китайский порт Чанкай на Тихом океане в Перу.

Инфраструктура позволяет поддерживать высокие темпы роста экономики.

За III квартал темпы роста ВВП Китая достигли 4,8%. Этот показатель на 0,4 процентного пункта ниже, чем во втором.

Китай в январе - сентябре обеспечил темпы роста ВВП на уровне 5,2%.

Целевой показатель, установленный правительством КНР на 2025 год, - "около 5%".

Между тем, Китай больше не просто строит порты — он переписывает мировую морскую карту. За два десятилетия Пекин создал крупнейшую сеть глубоководных терминалов за рубежом, охватывающую более 90 портов на всех континентах. От Джибути до Дарвина — китайское присутствие ощущается в каждом ключевом узле мировой торговли.

208c0dfd-ea75-4705-b497-6b92dbbc857d.jpg

Эта инфраструктура давно вышла за рамки экономики и стала инструментом влияния. Государственные гиганты China Merchants Port и COSCO, а также частные структуры управляют терминалами в 22 портах Европы, включая Пирей, а также в Панамском канале, Латинской Америке и Африке.

Формально — это логистика, фактически — новая геоэкономическая архитектура, где контроль над морскими путями превращается в рычаг глобальной политики. Пекин не просто экспортирует товары — он экспортирует управление потоками мировой торговли.

Наряду с этим, Китай впервые с начала года закупил американский СПГ, было отправлено 136 танкеров с газом объемом 12,8 млрд м3, что почти на четверть выше показателей аналогичного месяца 2024 года, крупнейшая поставка среди покупателей американского СПГ и почти половина всего американского экспорта СПГ за период текущего года — Минэнерго США.

#порт
