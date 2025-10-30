Американский лидер на встрече с Си Цзиньпинем, которая ожидается в четверг, готов обсудить вопросы, касающиеся искусственного интеллекта и микрочипов Nvidia.

Американский президент допустил, что в рамках торговой сделки Китай сможет получить доступ к новому процессору Nvidia Blackwell, что может вызвать обеспокоенность в Конгрессе США.

"Мы будем говорить о Blackwell, это “супер” чип, опережающий другие страны на годы", - отметил Трамп и добавил, что недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг показывал ему новую модель в Овальном кабинете.

Акции Nvidia на альтернативной азиатской площадке Blue Ocean выросли на 8,5% после заявлений Трампа.

Как отмечает Reuters, Nvidia пока не запрашивала лицензии на поставку чипов Blackwell в Китай. Ранее Вашингтон разрешил экспорт менее мощной версии - H20, которая соответствует американским экспортным ограничениям, однако поставки еще не начались.

На прошлых выходных представители США и Китая в Малайзии достигли предварительных договоренностей по торговым вопросам, которые Трамп и Си должны закрепить во время встречи. Предполагается, что стороны также обсудят отмену ряда экспортных ограничений, тарифов и сборов.

Среди возможных шагов - крупная закупка Китаем американских соевых бобов, об отмене которой ранее заявлял Пекин. Также стороны обсудят снижение транспортных сборов и согласие Вашингтона на продажу американского подразделения TikTok консорциуму, сформированному администрацией Трампа.

Как известно, экономическое противостояние между Китаем и США обострилось в последнее время. К примеру, 11 октября Трамп заявил о введение 100% пошлин на китайские товары, которые должны были вступить в силу с 1 ноября.

В администрации американского президента обосновали такой шаг ответом на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина, который объявил об экспортном контроле практически всех товаров.

Через несколько дней после объявления введения Вашингтоном 100% пошлин на китайские товары, в КНР продолжили "экономическую войну" со Штатами.

К примеру, Китай решил прервать контракты за закупки американских бобов - ранее Пекин импортировал более половины производимой в США сои.

Следствием этого стало то, что американские производители сои понесли большие потери и обратились к правительству США с просьбой посодействовать восстановлению поставок в Китай.

Трамп пригрозил Пекину в ответ на отказ от американской сои частичным прекращением бизнеса - связанного с кулинарным маслом и другими элементами торговли.

В итоге лидеры США и Китая пришли к выводу, что все же необходимо провести встречу, на которой планируется снизить напряжение в отношениях между странами. Эксперт по вопросам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, ассоциированный научный сотрудник Центра австронезийских исследований Ланкаширского университета Дин Каралекас, отмечает, что Трамп очень удачно использовал ситуацию в Китае для собственных дипломатических преимуществ.

По его словам, в Пекине сейчас наблюдается нестабильность: ходят слухи о перенесенном Си Цзиньпином инсульте, а новый режим контроля за экспортом редкоземельных элементов создает серьезные экономические проблемы.

Кроме того, результаты четвёртого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая свидетельствуют о внутренних трещинах в системе управления страной.

Особенно показательным эксперт называет чистку в партии: из 205 полноправных членов ЦК, назначенных в 2022 году, к пленуму на прошлой неделе осталось лишь 168, что стало одной из самых масштабных "чисток" высокопоставленных партийцев за 76 лет истории Китая.

Кроме этого, в военном руководстве также произошли кадровые изменения: 17 октября министерство обороны Китая сообщило об исключении девяти высокопоставленных генералов, включая заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна.

Каралекас отмечает, что для Китая торговая война с США сейчас становится слишком дорогой. Снижение спроса на внутреннем рынке, обвал рынка недвижимости и перепроизводство потребительских товаров заставляют страну искать рынки сбыта, и США сейчас является крупнейшим и критически важным партнером.

"Трамп подходит к переговорам с позиции силы, и, вероятно, это осознает Китай", - считает эксперт.

Эти факторы, по мнению аналитиков, и стали ключевыми причинами того, что Си Цзиньпин согласился на встречу с Трампом, несмотря на предыдущие срывы планов.