Бизнес
Дата публикации: 31.10.2025
LETA
У выращенных в чрезвычайной ситуации отечественных овощей и картофеля не везде равные конкурентные возможности, пишет Latvijas Avīze.

"Потери урожая овощей в этом сезоне, когда в сельском хозяйстве объявлена чрезвычайная ситуация, я бы оценил примерно на одну треть. Есть хозяйства, которые до сих пор продолжают убирать свеклу и капусту. В минувшие выходные выйти на поля крестьянам в Рижском регионе не позволили дожди - выпало около 40 миллиметров осадков. Весь урожай в воде", - рассказывает руководитель общества "Latvijas dārznieks" Янис Берзиньш.

В свою очередь руководитель кооператива "Baltijas dārzeņi" Янис Бушс отмечает, что в сезоне этого года из овощей больше всего пострадала столовая свекла - потери ее урожая достигают 50-80%. В обществе "Latvijas dārznieks" подчеркивают: для местных фермеров в такое полное вызовов время важны понимание и поддержка покупателей. Однако не все сети супермаркетов отзывчивы к местным производителям и тормозят даже сроки расчетов. Оптовые базы тоже думают прежде всего о своей выгоде, а не о пользе производителей.

Из-за повышенной влажности зафиксированы значительные потери и урожая картофеля. Председатель правления общества "Latvijas kartupeļu audzētāju savienība" Айга Краукле сообщила журналу "Agro tops", что многие хозяйства, больше всего в Латгале, не смогли убрать весь картофель. А в восточной части Латвии вызовом была их посадка. Однако крупные профессиональные картофелеводы собрали хороший урожай. Все они сейчас очень обеспокоены. Причина - собранный в других европейских странах хороший урожай, который сейчас закупают латвийские оптовые базы.

В Союзе картофелеводов говорят, что еще в сентябре на оптовых базах закупочная цена держалась на уровне 21-23 евроцентов. Сейчас цены упали до 17 центов за килограмм. В начале этой недели оптовые базы покупали выращенный в Польше картофель уже по 12 центов за килограмм. Однако покупатель в магазине этого снижения цены не видит и, скорее всего, не увидит. Например, в магазинах "Rimi" самый дешевый картофель в начале этой недели стоил 59 центов, в магазине "Lidl" выращенные в Литве клубни - 49 центов, латвийский картофель - 59 центов. Каждый может посчитать, насколько велика наценка оптовых торговцев и магазинов. Картофелеводы также рассказывают о проводимой на оптовых базах практике смешивания латвийского картофеля в одной упаковке с выращенными в других странах клубнями.

#сельское хозяйство #магазины #овощи
