Казино приносят всё меньше: бюджет потерял почти 2 млн евро за девять месяцев 0 372

Бизнес
Дата публикации: 01.12.2025
LETA
Изображение к статье: Казино приносят всё меньше: бюджет потерял почти 2 млн евро за девять месяцев

За девять месяцев этого года доходы государственного бюджета от игровых автоматов и казино-столов сократились почти на 2 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в Обществе организаторов лицензированных в Латвии азартных игр (ООЛЛАИ) со ссылкой на данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми (ИНЛАИ).

В прошлом году выручка составила 22,01 млн евро, а в этом - 20,07 млн евро.

При этом доходы от налогов на интерактивные игры выросли на 1 млн евро. ООЛЛАИ отмечает, что в связи с этим прогноз Министерства финансов о планируемых доходах от лицензированной игорной отрасли уже в этом году не будет выполнен примерно на 1 млн евро.

Исполнительный директор ООЛЛАИ Лига Лице отметила, что намерение правительства и Сейма незапланированно повысить ставки налога на азартные игры с 1 января следующего года приведет к дополнительному сокращению доходов бюджета. По расчетам общества, после повышения налоговых ставок в 2026 году может закрыться как минимум 20 игорных залов, количество игровых автоматов тоже сократится. В результате налоговые поступления от этого сегмента уменьшатся примерно на 2,5 млн евро, а не увеличатся, как прогнозирует Минфин.

Общество отмечает, что повышение налоговых ставок проводится без консультаций с отраслью, также не учитываются интересы инвесторов и предпринимателей и игнорируются принципы надлежащего законодательства и управления. Юридическое бюро Сейма подчеркнуло, что такое повышение налогов может рассматриваться как несоответствующее принципам правового государства. Все организаторы азартных игр, входящие в ООЛЛАИ, являются иностранными инвестиционными предприятиями, и подобные действия государства способны существенно подорвать доверие инвесторов к предпринимательской среде Латвии.

Кроме того, ООЛЛАИ отмечает, что за последние 20 лет количество игорных залов в Латвии сократилось с 327 в 2005 году до 169 в июне 2025 года. С уменьшением числа очных азартных игр растет доля простаивающей собственности и сокращается количество рабочих мест. При действующем налоговом режиме сектор очных азартных игр сокращается ежегодно на 12-13%, поскольку игроки все более активно переходят на интерактивные развлечения.

В то же время в секторе онлайн-азартных игр в Латвии сохраняется наибольший среди стран Балтии удельный вес теневой экономики. Чтобы игроки выбирали легальных операторов, регулирование, определяющее рамки их деятельности, должно быть сбалансированным. Легальные операторы должны иметь возможность конкурировать с нелегальным рынком, который в онлайн-секторе остается очень крупным, отмечает ООЛЛАИ.

Общество отмечает, что за последние три года из-за теневого рынка онлайн-азартных игр в бюджет Латвии ежегодно не поступает примерно 7 млн евро.

Привлекательность легальной отрасли сокращает чрезмерное регулирование: полный запрет на рекламу, несправедливое применение подоходного налога с населения и ограниченные возможности внедрения новых продуктов.

Как сообщалось, 22 сентября правительство одобрило повышение акцизного налога на алкоголь и табак, а также налога на азартные игры со следующего года.

#налоги #инвестиции #Латвия #бюджет #казино #азартные игры #экономика
Видео