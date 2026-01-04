Таким образом он отреагировал на военную операцию Вашингтона в Каракасе, в ходе которой был захвачен президент республики Николас Мадуро. «Если наши американские „партнеры“ доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти», — написал бизнесмен, цитирует The Moscow Times.

По мнению Дерипаски, США планируют «следить за тем», чтобы цена российской нефти «не поднималась выше $50 за баррель», и такой сценарий угрожает нынешней экономической модели РФ. «Это значит, что нашему священному госкапитализму будет сложно оставить все, как есть: не сокращать издержки, не избавляться от непрофиля, продолжать заниматься грандиозными проектами без наличия компетенций и без участия частного бизнеса», — отметил миллиардер. Дерипаска добавил, что также российским властям «станет тяжело давить на частный бизнес», который «уже с этого года становится основным плательщиком налогов в федеральный бюджет».

В ноябре средняя экспортная цена российской нефти составила около $45 за баррель, а в декабре падала до $34. На этом фоне Центробанк предупредил о сокращении расходов бюджета. Регулятор также допустил пересмотр базовой цены нефти в бюджетном правиле для следующих лет. В 2025 году она равнялась $60 за баррель, а на этот год установлено значение в $59. Предполагается, что затем базовая цена будет уменьшаться на доллар в год — до $55 в 2030-м.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти Brent в 2026–2028 годах составит $70-72 баррель, а дисконт российской Urals постепенно сократится с $12 за баррель в 2025 году до $7 к 2028-му «за счет оптимизации логистики и дальнейшей переориентации экспортных потоков». В долгосрочный бюджетный прогноз заложена цена Urals $69 с 2030 года.

При этом декабрьская краткосрочная оценка Минэнерго США предполагает, что баррель Brent подешевеет в первом квартале до $55 и будет держаться примерно на этом уровне весь 2026-й. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену в этом году $56/барр, ING — $57, Citi — $62, Оксфордский институт энергетических исследований — $65. С учетом нынешних дисконтов это означает, что цена на российскую нефть будет в лучшем случае чуть более $50.

Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко отмечал, что никто не знает, каким образом Минфин компенсирует падение нефтегазовых доходов, если снижение цен на российскую нефть окажется устойчивым.

Негативный сценарий может реализоваться уже в первом квартале 2026 года, предупредил экономист Кирилл Родионов. По его словам, избежать падения нефтегазовых «можно только за счет сокращения дисконта Urals к Brent, а также увеличения добычи», но для этого необходим выход из международной изоляции.

Долгосрочный бюджетный прогноз, который правительство утвердило в декабре, предполагает падение нефтегазовых доходов более чем вдвое к 2042 году — с текущих с текущих 4% до 1,9% ВВП, самого низкого уровня с начала 2000-х.