Бюджет России в зоне риска в случае перехода венесуэльских нефтяных месторождений под контроль США 3 661

Бизнес
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бюджет России в зоне риска в случае перехода венесуэльских нефтяных месторождений под контроль США
ФОТО: Youtube

Россия столкнется с новыми проблемами по наполнению бюджета, если США получат контроль над нефтедобычей Венесуэлы, заявил основатель алюминиевой компании «Русал» миллиардер Олег Дерипаска.

Таким образом он отреагировал на военную операцию Вашингтона в Каракасе, в ходе которой был захвачен президент республики Николас Мадуро. «Если наши американские „партнеры“ доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти», — написал бизнесмен, цитирует The Moscow Times.

По мнению Дерипаски, США планируют «следить за тем», чтобы цена российской нефти «не поднималась выше $50 за баррель», и такой сценарий угрожает нынешней экономической модели РФ. «Это значит, что нашему священному госкапитализму будет сложно оставить все, как есть: не сокращать издержки, не избавляться от непрофиля, продолжать заниматься грандиозными проектами без наличия компетенций и без участия частного бизнеса», — отметил миллиардер. Дерипаска добавил, что также российским властям «станет тяжело давить на частный бизнес», который «уже с этого года становится основным плательщиком налогов в федеральный бюджет».

В ноябре средняя экспортная цена российской нефти составила около $45 за баррель, а в декабре падала до $34. На этом фоне Центробанк предупредил о сокращении расходов бюджета. Регулятор также допустил пересмотр базовой цены нефти в бюджетном правиле для следующих лет. В 2025 году она равнялась $60 за баррель, а на этот год установлено значение в $59. Предполагается, что затем базовая цена будет уменьшаться на доллар в год — до $55 в 2030-м.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти Brent в 2026–2028 годах составит $70-72 баррель, а дисконт российской Urals постепенно сократится с $12 за баррель в 2025 году до $7 к 2028-му «за счет оптимизации логистики и дальнейшей переориентации экспортных потоков». В долгосрочный бюджетный прогноз заложена цена Urals $69 с 2030 года.

При этом декабрьская краткосрочная оценка Минэнерго США предполагает, что баррель Brent подешевеет в первом квартале до $55 и будет держаться примерно на этом уровне весь 2026-й. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену в этом году $56/барр, ING — $57, Citi — $62, Оксфордский институт энергетических исследований — $65. С учетом нынешних дисконтов это означает, что цена на российскую нефть будет в лучшем случае чуть более $50.

Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко отмечал, что никто не знает, каким образом Минфин компенсирует падение нефтегазовых доходов, если снижение цен на российскую нефть окажется устойчивым.

Негативный сценарий может реализоваться уже в первом квартале 2026 года, предупредил экономист Кирилл Родионов. По его словам, избежать падения нефтегазовых «можно только за счет сокращения дисконта Urals к Brent, а также увеличения добычи», но для этого необходим выход из международной изоляции.

Долгосрочный бюджетный прогноз, который правительство утвердило в декабре, предполагает падение нефтегазовых доходов более чем вдвое к 2042 году — с текущих с текущих 4% до 1,9% ВВП, самого низкого уровня с начала 2000-х.

#США #нефть #бюджет #Венесуэла #экономика #Россия #политика
(3)
  • Д
    Дед
    4-го января

    Трамп зовет Путина на Аляску, типа поговорить. О чем нельзя говорить по телефону? После разговора, Трамп начинает душить Зелю, и через какое то время нападает на Венесуэлу- типа друга Путина. А бояться Трампу было чего. Даже такая страна, как Украина, при поддержки США, смогла оказать сопротивление. Венесуэла, при поддержке России, тоже смогла бы и было много убитых американских солдат. Надо это Трампу?.

    2
    3
  • С
    Сарказм
    4-го января

    Дед, не неси пурги. Во-первых Трампу незачем договариваться с кем бы то ни было по Венесуэле, ему просто тупо никто не может помешать делать там то, что его душе угодно. Ну и во вторых ни у Трампа, ни (тем более) у пуйла, ни даже у ОПЕК нет возможности контролировать цены на нефть, слишком много производителей с совершенно разными интересами. А над рашнбюджетом в стиле "в гостях у сказки" ржали еще осенью, он был неисполним уже в момент его принятия (доходы будут значительно меньше, расходы явно больше, инфляция - минимум в 2 раза больше) и будет пересматриваться вероятно уже весной

    2
    6
  • Д
    Дед
    4-го января

    Поживем - увидим. Не думаю, что Путин договариваясь с Трампом не предусмотрел эту сторону событий.

    3
    2
Видео