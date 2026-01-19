Baltijas balss logotype
В битве за Гренландию есть первые жертвы – европейские автогиганты потеряет 3 млрд евро

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В битве за Гренландию есть первые жертвы – европейские автогиганты потеряет 3 млрд евро

Акции ведущих европейских автопроизводителей упали на 5-7% в понедельник, 19 января, после заявлений президента США Дональда Трампа по новым тарифам.

Он планирует повысить пошлины на импорт из Европы до 10% в феврале с последующим ростом до 25% в июне. Mercedes-Benz потерял 6,7% стоимости на Франкфуртской бирже, BMW – 7%, Volkswagen – 5,4%. Даже Porsche, не имеющий производства в США, подешевел на 4,9%.

Трамп на прошлой неделе объявил новые пошлины, касающиеся нескольких европейских стран, включая Германию и Францию.

Европейские производители уже испытывают давление от предварительных тарифных решений Трампа. В настоящее время пошлины составляют 15% для большинства автомобилей и запчастей из Европейского Союза. Год назад президент резко увеличил их примерно с 2,5%, что спровоцировало волну предупреждений по сокращению прибыли во всем секторе.

Майкл Дин, аналитик Bloomberg Intelligence, подсчитал влияние новых налогов. По его оценкам, базовая прибыль немецких, британских и шведских автопроизводителей снизится примерно на 3 млрд евро, или $3,5 млрд ежегодно.

Тарифы – не единственная проблема отрасли. Европейские автокомпании сталкиваются с падением продаж в Китае и более медленным, чем ожидалось, переходом потребителей на электромобили.

#Дональд Трамп #volkswagen #экономика #тарифы #торговая война #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го января

    Комментарий не мой, но поддерживаю полностью:

    10 лет ушло на войну тарифов и санкций райского садика с прихвостнями в лице поганого острова и сияющего града на холме против России. Затем они приступили уже непосредственно к военным действиям.

    Поздравляем мир с первым годом тарифов и санкций сияющего града на холме против всех остальных.

    Ну а там, дальше, как пойдет. Давайте пожелаем неуспехов обеим командам!!!

    25
    2

