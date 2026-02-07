Baltijas balss logotype
Квартальный отчет Volvo Cars вызвал обвал акций компании 0 299

Бизнес
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Квартальный отчет Volvo Cars вызвал обвал акций компании

Шведский автопроизводитель Volvo Car Group (Volvo Cars) в четвертом квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 1,9 раза, выручку - на 16%.

Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий рынка, что наряду с пессимистичными прогнозами компании вызвало обвал котировок ее акций на 25,6% - рекордный для истории Volvo Cars.

В октябре-декабре чистая прибыль Volvo Cars составила 1,29 млрд шведских крон ($143 млн) против 2,5 млрд крон годом ранее.

Выручка уменьшилась до 94,38 млрд крон со 112,5 млрд крон годом ранее.

Продажи автомобилей сократились на 3%, до 195,7 тыс. единиц.

В пресс-релизе компании отмечается, что 2025 год был сложным для автомобильной отрасли. Негативное влияние на результаты Volvo Cars оказали введение пошлин на импорт и отмена льгот для покупателей электромобилей в США, укрепление шведской кроны, а также общая слабость спроса.

2026 год, как ожидается, также будет непростым. В компании прогнозируют сокращение премиального сегмента автомобильного рынка, в частности из-за ценового давления со стороны Китая и неопределенности в сфере регулирования.

#мировая экономика #электромобили #торговая война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
