Чтобы взять кредит, банку нужно отдать последнее: что мешает кредитованию бизнеса в Латвии? 1 495

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чтобы взять кредит, банку нужно отдать последнее: что мешает кредитованию бизнеса в Латвии?
ФОТО: LETA

Экономический рост Латвии невозможен без капитала, однако кредитование по-прежнему остаётся одной из самых болезненных тем для новых и растущих предприятий. Об этом откровенно рассказала председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Катрина Зариня в подкасте портала tv3.lv «Piķis un ģēvelis!», объясняя, какова реальная ситуация со стороны предпринимателей и что ещё необходимо изменить.

Официальные данные свидетельствуют, что объёмы кредитования в Латвии растут — как для домохозяйств, так и для предприятий. Однако, как подчеркнула Зариня, это ещё не означает, что банки внезапно стали открыты к новым идеям, пишет tv3.lv.

«Вопрос в том — действительно ли банки стали больше кредитовать или же предприниматели просто реализуют проекты, отложенные во времена кризисов?» — указала она.

По её мнению, часть предпринимателей во время пандемии Covid-19 и в условиях высоких процентных ставок откладывали инвестиции в ожидании более стабильного периода. Сейчас, когда ставки больше не растут столь стремительно, проекты постепенно возвращаются в повестку дня.

Несмотря на признаки оживления, настроение предпринимателей остаётся осторожным. Одним из главных препятствий остаются высокие процентные ставки и требование банков предоставить личное обеспечение.

«Во многих случаях это означает, что предпринимателю приходится закладывать не только бизнес, но и личное имущество», — пояснила Зариня.

В подкасте уточняется, что хотя это не всегда так, банки нередко требуют личную гарантию даже в случае обществ с ограниченной ответственностью. Это заставляет многих предпринимателей дважды подумать.

«Если у тебя уже стабильный, среднеуспешный бизнес, возникает вопрос — зачем рисковать личной безопасностью?» — отметила глава ЛТПП.

Ещё одна важная проблема, на которую указала Зариня, — это недостаточная финансовая грамотность. Не все предприниматели хорошо понимают, как можно комбинировать различные источники финансирования.

«Не всем ясно, какие ещё инструменты финансирования существуют, помимо банковских кредитов», — признала она.

Именно здесь, по мнению Зарини, есть пространство для сотрудничества между предпринимателями, банками и деловыми организациями — чтобы просвещать, объяснять и помогать ориентироваться в доступных финансовых возможностях.

В разговоре прозвучала также критика в адрес того, что дискуссии слишком часто остаются на уровне разговоров.

«Просто поговорить — недостаточно. Кто-то должен пойти и сделать», — подчеркнула Зариня.

По её словам, сейчас ситуация такова, что в кредитовании заинтересованы обе стороны — и предприниматели, и банки: «Банкам нужно наращивать свой кредитный портфель, предпринимателям — развиваться. А значит, возрастает вероятность, что обе стороны наконец-то начнут действовать, а не только говорить».

Читайте нас также:
#банки #инвестиции #финансы #Латвия #предпринимательство #развитие #кредитование #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го февраля

    Вы реально оторваны от реальности.. Очевидно, что экономика эуротипо союза, в таакой опе!!!! И это даже не середина глобального кризиса... Это начало!!!

    1
    0

