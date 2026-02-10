Baltijas balss logotype
Сейм на три месяца отложил вопрос об airBaltic - может инвестор найдется 0 448

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: Сейм на три месяца отложил вопрос об airBaltic - может инвестор найдется
ФОТО: LETA

Во вторник на закрытом заседании бюджетно-финансовая комиссия Сейма ознакомилась с предложениями нового исполнительного директора "airBaltic" Эрно Хильдена о перспективах развития авиакомпании и решила вернуться к рассмотрению этого вопроса через три месяца, сообщила после заседания глава комиссии Анда Чакша.

Также депутаты заслушали подготовленный Банком Латвии доклад о роли "airBaltic" в экономике страны, в котором отмечается, что вклад авиакомпании составляет примерно 2% внутреннего валового продукта (ВВП), а с учетом связанных отраслей - еще больше.

По словам Чакши, целью заседания было оценить текущую ситуацию в компании, обсудить стоящие перед ней вызовы и ознакомиться с видением нового руководителя относительно дальнейшего развития "airBaltic".

Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что на данный момент поиск инвесторов для "airBaltic" более предпочтителен, чем выход на биржу. По его словам, компании необходимо привлечь новое финансирование в первом полугодии, чтобы продолжить работу.

Он также отметил, что новый глава авиакомпании Хильден производит впечатление прагматичного и реалистичного руководителя, и компания уже получила мандат на поиск инвесторов.

Как сообщалось, оборот концерна "airBaltic" за девять месяцев 2025 года составил 594,303 млн евро, прибыль - 4,249 млн евро.

Аудированные убытки концерна "airBaltic" в 2024 году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, а оборот по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежит 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, "Aircraft Leasing", принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Уставной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

#авиация #инвестиции #финансы #Латвия #бизнес #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
