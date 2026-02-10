Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стоимость импорта в Латвию из России и Беларуси уменьшилась три раза 0 936

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: Стоимость импорта в Латвию из России и Беларуси уменьшилась три раза

Общая стоимость товаров, импортированных в прошлом году из России и Беларуси в Латвию, по сравнению с 2024 годом уменьшилась в 2,9 раза (353,537 млн евро) и составила 191,065 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Из России в прошлом году в Латвию было ввезено товаров на сумму 125,645 млн евро, что в 3,1 раза (269,91 млн евро) меньше, чем в 2024 году, а из Беларуси - на сумму 65,42 млн евро, что меньше в 2,3 раза (83,627 млн евро).

В то же время в Россию и Беларусь в 2025 году Латвия экспортировала товары на общую сумму 1,095 млрд евро, что на 7,2% (85,343 млн евро) меньше, чем в 2024 году.

Объем экспорта Латвии в Россию в прошлом году составил 962,511 млн евро, что на 7,3% (75,279 млн евро) меньше, чем в 2024 году, а в Беларусь - на сумму 132,476 млн евро, что меньше на 7,1% (10,064 млн евро).

Импорт из России и Беларуси в прошлом году составил в целом 0,8% (в 2024 году - 2,5%) общего объема латвийского импорта, а экспорт в Россию и Беларусь - 5,6% (6,3%) общего объема латвийского экспорта.

Как сообщалось, в прошлом году Латвия экспортировала товаров на сумму 19,538 млрд евро, что на 3,7% (698,086 млн евро) больше, чем в 2024 году, а импортировала - на 23,194 млрд евро, что на 6,9% (1,501 млрд евро) больше.

Читайте нас также:
#импорт #торговля #Латвия #экспорт #таможня #тенденции #экономика #Беларусь #Россия #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay
Изображение к статье: «Mego» запускает мобильное приложение и усиливает программу лояльности
Изображение к статье: Бескрайние, солнечные просторы Америки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео