Общая стоимость товаров, импортированных в прошлом году из России и Беларуси в Латвию, по сравнению с 2024 годом уменьшилась в 2,9 раза (353,537 млн евро) и составила 191,065 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Из России в прошлом году в Латвию было ввезено товаров на сумму 125,645 млн евро, что в 3,1 раза (269,91 млн евро) меньше, чем в 2024 году, а из Беларуси - на сумму 65,42 млн евро, что меньше в 2,3 раза (83,627 млн евро).

В то же время в Россию и Беларусь в 2025 году Латвия экспортировала товары на общую сумму 1,095 млрд евро, что на 7,2% (85,343 млн евро) меньше, чем в 2024 году.

Объем экспорта Латвии в Россию в прошлом году составил 962,511 млн евро, что на 7,3% (75,279 млн евро) меньше, чем в 2024 году, а в Беларусь - на сумму 132,476 млн евро, что меньше на 7,1% (10,064 млн евро).

Импорт из России и Беларуси в прошлом году составил в целом 0,8% (в 2024 году - 2,5%) общего объема латвийского импорта, а экспорт в Россию и Беларусь - 5,6% (6,3%) общего объема латвийского экспорта.

Как сообщалось, в прошлом году Латвия экспортировала товаров на сумму 19,538 млрд евро, что на 3,7% (698,086 млн евро) больше, чем в 2024 году, а импортировала - на 23,194 млрд евро, что на 6,9% (1,501 млрд евро) больше.