В Европе закрывают два завода по производству батарей для электромашин: плохо продаются 2 29504

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе закрывают два завода по производству батарей для электромашин: плохо продаются

Европейский производитель аккумуляторов Automotive Cells (ACC) прекращает строительство так называемых гигафабрик в Италии и Германии, сообщил итальянский союз работников металлургической промышленности UILM.

ACC отложила планы в связи с более медленным, чем ожидалось, ростом спроса на электромобили. Компания рассматривает возможность закрытия проектов, остановленных с 2024 года.

ACC – это совместное предприятие французского нефтяного гиганта TotalEnergies, немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz и американско-европейского автопроизводителя Stellantis, который выпускает ряд брендов, включая Peugeot, Fiat и Chrysler.

Новые заводы компании были среди десятков проектов по производству аккумуляторов, которые появляются в Европе, в попытке снизить зависимость от доминирующих китайских производителей.

Первый завод ACC был построен в Дуврене, Франция, с начальной производственной мощностью 13 ГВт-ч, которая позже была увеличена до 40 ГВт-ч. Завод в Германии должен был поставлять батареи, необходимые Mercedes-Benz, который приобрел 33% акций компании.

Все три завода (третий – в итальянском Тремоли) получили финансирование от ЕС в размере около 1,3 млрд евро. Это деньги, которые теоретически должны были бы вернуть.

Компания Stellantis, которая уже выпустила 24 полностью электрические модели под маркой Tavares, планирует выпустить 47 моделей электромобилей и достичь отметки в 5 млн электромобилей к 2030 году. При этом общее количество электрических моделей, выпущенных 14 брендами в ее портфеле, составит 75% к 2030 году.

В пятницу, 6 февраля, компания Stellantis сообщила об убытке в более 22 млрд евро из-за более медленного, чем ожидалось, внедрения электромобилей, и заявила, что не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2025 финансовый год.

#инвестиции #финансы #производство #компании #автомобили #электромобили
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го февраля

    Так это же классно-экологично-😂😅🤣ПАДЕНИЕ ОЛИМПА,ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!!ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ!!!

    31
    9
  • ВВ
    Валентина Волочкова
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    Электромобили со временем все равно станут массовым явлением ,объемы продаж в развитых странах растут каждый год и никакого падения Олимпа в радость отсталым странам не будет,можете не радоваться раньше времени,а вот Россия уже как раз таки скоро рухнет,вместе со своим убогими и ненужными миру автомобилями типа "лада гранта"и последствия будут больше чем при крушении СССР так как режимы от которых нет толку цивилизации долго не существуют.

    16
    40

Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
