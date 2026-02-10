Европейский производитель аккумуляторов Automotive Cells (ACC) прекращает строительство так называемых гигафабрик в Италии и Германии, сообщил итальянский союз работников металлургической промышленности UILM.

ACC отложила планы в связи с более медленным, чем ожидалось, ростом спроса на электромобили. Компания рассматривает возможность закрытия проектов, остановленных с 2024 года.

ACC – это совместное предприятие французского нефтяного гиганта TotalEnergies, немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz и американско-европейского автопроизводителя Stellantis, который выпускает ряд брендов, включая Peugeot, Fiat и Chrysler.

Новые заводы компании были среди десятков проектов по производству аккумуляторов, которые появляются в Европе, в попытке снизить зависимость от доминирующих китайских производителей.

Первый завод ACC был построен в Дуврене, Франция, с начальной производственной мощностью 13 ГВт-ч, которая позже была увеличена до 40 ГВт-ч. Завод в Германии должен был поставлять батареи, необходимые Mercedes-Benz, который приобрел 33% акций компании.

Все три завода (третий – в итальянском Тремоли) получили финансирование от ЕС в размере около 1,3 млрд евро. Это деньги, которые теоретически должны были бы вернуть.

Компания Stellantis, которая уже выпустила 24 полностью электрические модели под маркой Tavares, планирует выпустить 47 моделей электромобилей и достичь отметки в 5 млн электромобилей к 2030 году. При этом общее количество электрических моделей, выпущенных 14 брендами в ее портфеле, составит 75% к 2030 году.

В пятницу, 6 февраля, компания Stellantis сообщила об убытке в более 22 млрд евро из-за более медленного, чем ожидалось, внедрения электромобилей, и заявила, что не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2025 финансовый год.