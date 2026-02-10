Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жители столицы страны Балтии получили счета за отопление: за квартиру 75 кв. м — более 300 евро 4 16560

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жители столицы страны Балтии получили счета за отопление: за квартиру 75 кв. м — более 300 евро

Некой Индре за квартиру площадью 75 квадратных метров в Старом Вильнюсе придётся заплатить целых 328 евро, хотя в тот же период прошлого года счёт составлял 182 евро, сообщает lrt.lt.

Женщина живёт в Старом городе, в трёхэтажном нереновированном доме постройки 1980-х годов. По её словам, возможность обновления дома рассматривалась ранее, однако часть жильцов тогда не поддержала эту идею.

«Когда-то соседям реновация казалась слишком дорогой, а теперь они плачут», — удивляется она.

Похожей ситуацией делится и жительница Вильнюса Агне, рассказывая о счетах за отопление, полученных её матерью. За квартиру старой постройки площадью 46 кв. м на улице С. Конарскё в январе женщине придётся заплатить 103 евро, тогда как в декабре счёт составлял около 67 евро.

А жительнице Вильнюса Модесте за отопление квартиры площадью 69,5 кв. м в нереновированном доме в январе придётся заплатить 216 евро (в декабре счёт был 133 евро).

В то же время вильнюсчанка Года рассказывает, что за отопление квартиры старой постройки площадью 67 кв. м, включая горячую воду, ей предстоит заплатить 245 евро.

Несколько иной опыт у вильнюсца Йонаса, который живёт в квартире новой постройки площадью 32 квадратных метра. Хотя его счёт за отопление в январе почти удвоился, суммы остаются значительно ниже, чем в домах старой постройки: в декабре Йонас платил за отопление 18 евро, а в январе — 34,91 евро.

«Раньше я жил в квартире старой постройки площадью 68 кв. м, где счёт за отопление доходил и до 190 евро. Когда жизненные обстоятельства изменились, я переехал в небольшую квартиру — места меньше, зато счета за отопление больше не вызывают стресса», — говорит мужчина.

Почему растут счета

Поставщик тепла в Вильнюсе указывает, что наибольшее влияние на счета за отопление оказывает температура наружного воздуха. По данным компании, январь этого года был самым холодным за последние 16 лет.

Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, это второй по холодности месяц XXI века. В Вильнюсе средняя температура наружного воздуха в январе этого года составила минус 9,8 градуса, тогда как в январе прошлого года среднее значение было положительным — +1,4 градуса.

Январь также выделяется тем, что по решению литовского Сейма ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление и горячую воду выросла с 9 до 21 процента.

Читайте нас также:
#Литва #налоги #отопление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
0
1
4

Оставить комментарий

(4)
  • юв
    юрий венедиктович
    13-го февраля

    Отлично Григорий нормально Константин!!!! С медведем посрались от газа отказались это тоже хорошо 👍 👍 👍 👍 а думать попой привычку не поменяли???Лабутэны вы шо????

    3
    0
  • IB
    Inar Bertrand
    11-го февраля

    Надо просто больше зарабатывать и этих проблем не будет

    5
    26
  • З
    Злой
    10-го февраля

    Кстати, я так понял, премию работникам Ригас Силтумс, которую господин Петерсон, бывший, кратковременный руководитель Силтумса, в своё время руководства перенёс на февраль вместо октября и декабря, а новое руководство не захотело отказываться от идей бывшего руководителя, не заплатят.

    23
    4
  • З
    Злой
    10-го февраля

    Молодец ,Индра, что ты и подобные тебе отказались от российского газа, теперь платите америкозам за сжиженный! Если у кого есть голова на плечах, то он видит, что теплотворность сжиженного газа 6.4кВт за литр ,это дороже чем дизельное топливо и чуть ниже самого дорогого источника энергии- электричества!

    45
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay
Изображение к статье: «Mego» запускает мобильное приложение и усиливает программу лояльности
Изображение к статье: Бескрайние, солнечные просторы Америки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео