Некой Индре за квартиру площадью 75 квадратных метров в Старом Вильнюсе придётся заплатить целых 328 евро, хотя в тот же период прошлого года счёт составлял 182 евро, сообщает lrt.lt.

Женщина живёт в Старом городе, в трёхэтажном нереновированном доме постройки 1980-х годов. По её словам, возможность обновления дома рассматривалась ранее, однако часть жильцов тогда не поддержала эту идею.

«Когда-то соседям реновация казалась слишком дорогой, а теперь они плачут», — удивляется она.

Похожей ситуацией делится и жительница Вильнюса Агне, рассказывая о счетах за отопление, полученных её матерью. За квартиру старой постройки площадью 46 кв. м на улице С. Конарскё в январе женщине придётся заплатить 103 евро, тогда как в декабре счёт составлял около 67 евро.

А жительнице Вильнюса Модесте за отопление квартиры площадью 69,5 кв. м в нереновированном доме в январе придётся заплатить 216 евро (в декабре счёт был 133 евро).

В то же время вильнюсчанка Года рассказывает, что за отопление квартиры старой постройки площадью 67 кв. м, включая горячую воду, ей предстоит заплатить 245 евро.

Несколько иной опыт у вильнюсца Йонаса, который живёт в квартире новой постройки площадью 32 квадратных метра. Хотя его счёт за отопление в январе почти удвоился, суммы остаются значительно ниже, чем в домах старой постройки: в декабре Йонас платил за отопление 18 евро, а в январе — 34,91 евро.

«Раньше я жил в квартире старой постройки площадью 68 кв. м, где счёт за отопление доходил и до 190 евро. Когда жизненные обстоятельства изменились, я переехал в небольшую квартиру — места меньше, зато счета за отопление больше не вызывают стресса», — говорит мужчина.

Почему растут счета

Поставщик тепла в Вильнюсе указывает, что наибольшее влияние на счета за отопление оказывает температура наружного воздуха. По данным компании, январь этого года был самым холодным за последние 16 лет.

Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, это второй по холодности месяц XXI века. В Вильнюсе средняя температура наружного воздуха в январе этого года составила минус 9,8 градуса, тогда как в январе прошлого года среднее значение было положительным — +1,4 градуса.

Январь также выделяется тем, что по решению литовского Сейма ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление и горячую воду выросла с 9 до 21 процента.