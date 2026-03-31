В настоящее время в «зелёном коридоре» инвестиционных проектов на рассмотрении находится один проект, однако в целом в первые месяцы года одобрены семь заявок с общим объёмом планируемых инвестиций в 76 миллионов евро, сообщила в интервью агентству LETA директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР / LIAA) Иева Ягере.

В свою очередь, в созданном в прошлом году специальном «зелёном коридоре» для военных инвестиций в списке в общей сложности находятся 11 проектов военного производства, а общий объём планируемых инвестиций составляет 223 миллиона евро, сказала Ягере, подчеркнув, что подробнее о них говорить нельзя.

Отвечая на вопрос, сопоставимы ли эти проекты по масштабу с планируемым предприятием по производству боеприпасов немецкой компании «Rheinmetall», Ягере отметила, что «Rheinmetall», безусловно, является крупнейшим из объявленных проектов, однако есть проекты, которые инвесторы готовы расширять и развивать дальше при успешном старте.

Ягере также напомнила, что самой Латвии пришлось повысить планку требований к проектам, попадающим в «зелёный коридор», который предусматривает ускоренное обслуживание инвесторов.

"Ранее мы проактивно включили в этот «зелёный коридор» 600 предприятий и поняли, что так это не работает, поскольку тогда «зелёный коридор» теряет свой смысл, а учреждения, которые должны предоставлять услуги, начали предупреждать о проблемах. В начале этого года были утверждены поправки к правилам Кабинета министров, повысившие критерии для попадания в «зелёный коридор», и теперь им соответствуют около 300 коммерсантов", — сказала Ягере.

Отвечая на вопрос, где возникают «узкие места» в более быстром обслуживании инвесторов, глава ЛАИР признала, что чаще всего это связано с оценкой воздействия на окружающую среду и другими разрешениями, связанными с экологическими вопросами.

"Эти процессы оценки очень сложны, особенно для крупных проектов, и человеческих ресурсов для их проведения часто недостаточно, поэтому не удаётся обеспечить необходимую скорость. Здесь нужно искать решения. Ведь инвесторы, отвечая на вопрос, какие критерии влияют на выбор страны для вложений, указывают на скорость принятия решений, чтобы инвестиции могли быть реализованы в определённые сроки", — сказала глава ЛАИР.

С 2021 года в «зелёном коридоре» в общей сложности одобрены 126 заявок на сумму 8,6 миллиарда евро.

Как сообщалось ранее, с 2021 года коммерсанты, планирующие реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах, могут получать государственные услуги в сферах строительства, территориального планирования и миграции в приоритетном порядке, получив соответствующий статус в ЛАИР.