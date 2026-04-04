Мировая авиационная отрасль сталкивается с серьёзным ростом затрат: резкое подорожание топлива уже вынуждает авиакомпании пересматривать тарифы и сокращать количество рейсов. По оценкам экспертов, стоимость билетов может вырасти примерно на 20%, пишет TSN.

Ещё недавно авиаперевозчики рассчитывали на рекордную прибыль в 2026 году, однако стремительный рост цен на авиационное топливо поставил эти прогнозы под угрозу. В результате компании вынуждены менять маршруты, оптимизировать расписание и вводить дополнительные топливные сборы.

О сокращении рейсов и повышении цен уже сообщили такие перевозчики, как United Airlines, Air New Zealand и SAS. Другие компании также начали корректировать тарифы, чтобы компенсировать рост расходов.

Эксперты отмечают, что отрасль оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, необходимо повышать цены из-за дорогого топлива, с другой — есть риск снижения спроса. Пассажиры уже испытывают давление из-за общего роста цен, включая стоимость топлива, и могут начать отказываться от поездок.

После пандемии спрос на перелёты оставался высоким, а ограниченное предложение позволяло удерживать цены. Однако текущий кризис может изменить эту динамику: чтобы удержать доходность, авиакомпании могут дополнительно сокращать количество рейсов.

Особенно уязвимыми считаются лоукостеры, поскольку их клиенты наиболее чувствительны к росту цен. Аналитики не исключают, что часть пассажиров переключится на альтернативные виды транспорта — поезда или автобусы.

Дополнительные сложности создают проблемы с поставками новых самолётов и технические трудности, которые тормозят обновление флота и снижение расходов на топливо.

По мнению экспертов, нынешняя ситуация усилит разрыв между сильными и слабыми игроками рынка: крупные авиакомпании с устойчивыми финансами смогут легче пережить кризис, тогда как менее устойчивые перевозчики столкнутся с серьёзным давлением.