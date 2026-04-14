С августа строителям за переработки будут платить вдвое меньше

Бизнес
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: С августа строителям за переработки будут платить вдвое меньше
ФОТО: Unsplash

С 1 августа занятым в строительстве за сверхурочную работу будут платить 50% от заработной платы, предусматривает решение комитета сторон генерального соглашения строительной отрасли, опубликованное в официальном издании «Latvijas vēstnesis», пишет ЛЕТА.

В настоящее время генеральное соглашение предусматривает, что доплата за сверхурочную работу в строительстве должна осуществляться в размере 100% в соответствии с общей нормой, поскольку минимальная зарплата в отрасли более года не превышает как минимум на 50% установленную государством минимальную зарплату.

Решение комитета сторон генерального соглашения предусматривает, что с 1 августа доплата за сверхурочную работу для занятых в строительстве устанавливается в размере 50% от установленной зарплаты, а если согласована сдельная оплата труда — не менее 50% от расценки за выполненный объём работ.

Если установленный генеральным соглашением размер заработной платы или часовой тарифной ставки более года не превышает государственную минимальную зарплату или почасовую ставку как минимум на 50%, то доплата за сверхурочную работу определяется в соответствии с нормами, установленными Трудовым законом.

Ранее сообщалось, что генеральное соглашение строительной отрасли предусматривает сохранение с 1 января 2026 года минимальной месячной зарплаты на уровне 1050 евро и минимальной почасовой ставки — 6,29 евро. Такая оплата будет обязательной для всех занятых в строительстве.

Также комитет сторон в октябре прошлого года договорился, что с 1 января 2026 года студентам и работникам простых профессий нельзя будет платить меньше установленной в отрасли минимальной зарплаты.

Поскольку ни одна из сторон не заявила в одностороннем порядке о прекращении генерального соглашения, оно продлено до 31 декабря 2031 года.

#Латвия #строительство #зарплата #студенты #минимальная зарплата
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
