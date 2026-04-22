Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa, владеющий 10% латвийской национальной авиакомпании, отменит 20 тысяч рейсов с июня по октябрь 2026 года, чтобы сэкономить авиационное топливо на фоне кризиса энергоносителей, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Об этом сообщается во вторник, 21 апреля, в пресс-релизе крупнейшей в Европе авиакомпании.

Представители Lufthansa считают, что отмена этих рейсов позволит сэкономить свыше 40 тысяч тонн топлива. При этом эффективность авиакомпании, оцениваемая в доступных пассажиро-километрах (этот показатель равен числу доступных мест, умноженному на количество километров, пройденных транспортным средством), уменьшится менее чем на один процентный пункт. Этого, как утверждают в Lufthansa, удастся достичь за счет сокращения ближнемагистральных "нерентабельных маршрутов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя". Изменения затронут и шестой хаб компании - в Риме.

Назвать рейсы, которые не будут выполняться с июня по октябрь, в Lufthansa пообещали в конце апреля. При этом компания уже сейчас проводит отмены полетов, запланированных на даты до 31 мая. К примеру, 20 апреля Lufthansa отменила первые 120 ежедневных рейсов. В частности, временно прекращены перелеты из Франкфурта-на-Майне в польские Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер.

Lufthansa досрочно вывела из эксплуатации все 27 самолетов CityLine

16 апреля Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 "приближающихся к пределу своих технических возможностей" самолетов Canadair CRJ убыточной "дочки" CityLine. На такой шаг перевозчик пошел из-за роста трат - на авиационный керосин на фоне войны и на трудовые споры.

Тогда же Lufthansa объявила, что к октябрю откажется от четырех Airbus A340-600 и двух Boeing 747-400, выполняющих дальнемагистральные перелеты. А зимой авиакомпания планирует уменьшить объем доступных пассажиро-километров для основного бренда Lufthansa.

Рейсы отменяют и другие авиакомпании

Lufthansa - не единственная авиакомпания, которой пришлось применять меры из-за нестабильности на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Так, SAS Scandinavian Airlines со штаб-квартирой в Стокгольме отменит около тысячи рейсов в апреле, а французская Air France-KLM повысила до 100 евро надбавку, в частности, на уже проданные билеты на дальнемагистральные рейсы. Также об отмене перелетов из-за проблем с топливом объявила молдавская FlyOne.

Ожидается, что Еврокомиссия представит план по решению проблемы энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, 22 апреля.