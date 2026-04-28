Латвия снова позади: дефицит рабочей силы становится главным вызовом для страны 1 616

Бизнес
Дата публикации: 28.04.2026
С 2009 года страны Балтии заметно повысили уровень занятости, пишет Diena.

В Эстонии в прошлом году работали 82% людей в возрасте от 20 до 64 лет, в Литве - 80%, в Латвии - 78%. При этом и в Литве, и, особенно, в Эстонии уровень занятости выше, чем в Латвии. Это в значительной степени определяется структурными и региональными различиями.

Экономист банка "SEB" Дайнис Гашпуийтис поясняет, что в Эстонии более своевременно и последовательно проводились структурные реформы, развивалось цифровое государственное управление и более гибкий рынок труда, что способствует предпринимательской активности и созданию новых рабочих мест. В результате в Эстонии выше экономическая активность населения трудоспособного возраста, особенно среди женщин и людей старшего возраста.

В Литве занятость поддерживалась более сильной промышленной отраслью и более целенаправленной региональной политикой, в результате чего разрыв между столицей и регионами менее выражен.

В то же время в Латвии рост занятости долгое время сдерживается более выраженным региональным неравенством, более низкой включенностью в рынок труда и сравнительно более слабой продуктивностью вне Риги.

Говоря о различиях с Литвой и Эстонией, руководитель компании "Figure Baltic Advisory" Юрис Нимантс отмечает, что на ситуацию влияет и теневая экономика. Например, данные индекса теневой экономики показывают, что доля неучтенных работников в 2024 году в Латвии составляла 26,4%, в Литве - 26,3%, а в Эстонии она была даже немного выше - 30,2%. В Латвии доля теневой экономики самая высокая именно в сегменте так называемых "конвертных" зарплат - они составляют 50% от всей недекларированной активности. В Эстонии этот показатель ниже (43,9%), а в Литве - значительно ниже (36,9%).

В прошлом году в Латвии в 46% организаций численность сотрудников была увеличена, в 38% организаций - сокращена, а в 16% численность не изменилась, свидетельствует исследование "Figure Baltic Advisory" по зарплатам (данные за август 2025 года). В свою очередь в прогнозе на 2026 год, сделанном на основании проведенного в конце 2025 года исследования, 50% опрошенных организаций указали, что до конца этого года планируют увеличить численность сотрудников, 35% не планируют ее менять, а 15% намерены сократить. Между тем в Литве и Эстонии около 66% опрошенных организаций планируют увеличить численность сотрудников - это свидетельствует о более высоком спросе со стороны работодателей.

"Потенциал Латвии по улучшению показателей занятости сохраняется, однако он все больше зависит не от создания новых рабочих мест, а от доступности и активности рабочей силы. Уже сейчас нехватка работников в целом и особенно высококвалифицированной рабочей силы упоминается как один из главных вызовов в организациях. Эту проблему в Латвии признали примерно 56% организаций, в Литве и Эстонии - 66-67% организаций", - отметил Нимантс.

