Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+, говорится в заявлении.

"Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также их текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и нашей приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили в ОАЭ.

"Хотя краткосрочная волатильность, включая перебои в работе Аравийского залива и Ормузского пролива, продолжает влиять на динамику предложения, основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергоносители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнули в правительстве ОАЭ.

Выход ОАЭ из ОПЕК является победой для Трампа, который обвинял организацию в «обдирании остального мира» путем завышения цен на нефть, считает Reuters.

ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) — это международный межправительственный картель, созданный нефтедобывающими государствами в 1960 году. Ее главная цель — координация нефтяной политики и контроль квот добычи для стабилизации цен на нефть, обеспечивая справедливый доход производителям и регулярные поставки потребителям. В состав входят 12 стран.

Страны ОПЕК контролируют более 50% мировой добычи и свыше 90% доказанных запасов нефти.