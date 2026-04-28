Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нефтяной рынок погружается в хаос: из картеля ОПЕК вышло важнейшее государство

Бизнес
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяной рынок погружается в хаос: из картеля ОПЕК вышло важнейшее государство

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+, говорится в заявлении.

"Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также их текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и нашей приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили в ОАЭ.

"Хотя краткосрочная волатильность, включая перебои в работе Аравийского залива и Ормузского пролива, продолжает влиять на динамику предложения, основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергоносители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнули в правительстве ОАЭ.

Выход ОАЭ из ОПЕК является победой для Трампа, который обвинял организацию в «обдирании остального мира» путем завышения цен на нефть, считает Reuters.

ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) — это международный межправительственный картель, созданный нефтедобывающими государствами в 1960 году. Ее главная цель — координация нефтяной политики и контроль квот добычи для стабилизации цен на нефть, обеспечивая справедливый доход производителям и регулярные поставки потребителям. В состав входят 12 стран.

Страны ОПЕК контролируют более 50% мировой добычи и свыше 90% доказанных запасов нефти.

Читайте нас также:
#энергетика #геополитика #ОАЭ #опек
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
2
1
0
3

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео