Турецкие мелодрамы завоевали огромную популярность и любовь зрителей по всему миру. Однако не у всех есть время смотреть 100, 200 или даже 300 серий. А вы знали, что турки умеют снимать и короткие проекты?

«Стужа»

Главные роли в сериале сыграли Айча Ашин Туран и Алперен Дуймаз. По сюжету Фирузе и Аяз влюблены друг в друга и мечтают о совместном будущем. И вновь «Ромео и Джульетта»: молодые люди зависимы от своих семей, которые не очень-то одобряют союз.

Мать Аяза заставляет его бросить Фирузе и жениться на другой женщине. В это же время на стройке, где работает отец Фирузе, происходит несчастный случай. Кто виноват? Сможет ли любовь пройти через ложь, предательство и даже смерть? Самое приятное — в «Стуже» всего 10 серий!

«Соколиный холм»

В драме шесть серий. Две сестры Мелек и Туна неразлучны с детства. По воле судьбы они влюбляются в одного и того же мужчину. Чтобы быть рядом с возлюбленным, Туна идет на предательство. Она серьезно подставляет сестру, чтобы отец выгнал ее из дома. Много лет Мелек и Туна не общались, но им приходится встретиться на траурном событии — похоронах отца.

Выясняется, что отец давно простил Мелек и даже оставил ей небольшое наследство, а Туна вышла замуж за того самого Дамира, ради которого подставила сестру. Несмотря на это, родные люди не готовы помириться. Между женщинами разражается самая настоящая война, в центре которой — непричастные дети. В главных ролях: Айбике Пусат и Боран Кузум.

«Азизе»

Мелодрама со звездой туридзи Ханде Эрчел в главной роли. Ее экранного партнера сыграл Бугра Гюльсой. К сожалению, проект был закрыт после выхода 18-й серии из-за низких рейтингов среди турецких зрителей. Однако в России «Азизе» получил большую популярность и любовь, а поклонники до сих пор ждут, что когда-то выйдет продолжение.

Маленькая Мелек в свой день рождения теряет обоих родителей. Она знает виновного в ужасном преступлении и растет с желанием отомстить. Спустя годы героиня Эрчел меняет имя на Азизе, устраивается медсестрой в больницу и планирует отомстить убийце Балкану. Чтобы подобраться к нему ближе, Азизе спасает брата своего врага — Картала. Внезапная любовь меняет все коварные планы девушки.

«Учитель»

Главный герой Акиф окончил университет и стал школьным учителем, а также классным руководителем начальной школы. Он обожает свою работу и детей, а они отвечают ему взаимностью. Кажется, что все в жизни героя отлично. Он делает предложение свое девушке Зейнеп, которая также устраивается в школу. Что же может пойти не так?

Спустя год тишины и спокойствия одна из старшеклассниц совершает суицид. Акиф считает, что он должен добраться до правды о случившемся и готов на все ради этого. В школе происходит взрыв. Почему примерный учитель взял в заложники своих учеников? «Учитель» состоит из девяти серий. В главных ролях: Илькер Калели и Афра Сарачоглу.

«Грех одной матери»

Мелодрама с элементами триллера состоит из пяти серий. Главные роли в проекте исполнили Озге Озберк и Мехмет Аслантуг. Все же знают, что ради спасения своего ребенка мать пойдет на все? Суна пошла даже на убийство…

Суна с дочерью и двумя сыновьями ведет спокойную жизнь, работая в магазине. Все меняется, когда ее сын Юсуф тяжело заболевает. Чтобы спасти его, Суна соглашается убить мужчину за плату, обеспечив его семье страховку. Героиня переживает, но пытается справиться с тяжестью поступка и забыть прошлое. Но жизнь рушится, когда Юсуф начинает встречаться с дочерью убитого ею человека.

«Богатые и бедные»

В центре сюжета 20-серийной драмы — двоюродные сестры Мераль и Беррин, родившиеся в бедных семьях. Они готовы много работать и стараться, чтобы добиться лучшей жизни. Усилия одинаковые, а вот результат — разный. Мераль выбирает легкий путь — выходит замуж за сына самой влиятельной семьи их города. Сказка оборачивается адом. Богатый муж оказывается тираном, который не пренебрегает побоями.

Беррин решает во что бы то ни стало спасти сестру. Она добилась успеха самостоятельно и стала сильной и независимой женщиной. В таком положении Беррин готова пойти против самой могущественной семьи города. Звезды проекта: Гекхан Алкан и Дамла Джолбай.

«Пятно»

Ясмин и Мурат после трагедии в семье попали в приют. Несмотря на разлуку, брат и сестра все время общались и поддерживали друг друга. Став совершеннолетней, Ясмин понимает, что не может бросить 11-летнего брата. Героиня Мелис Сезен поступает на юридический факультет, чтобы отстоять свои права в суде и получить опеку над младшим братом.

Ясмин много работает и учится, чтобы сводить концы с концами. Неожиданное знакомство с обеспеченным-красавчиком, которого сыграл Бурак Севинч, разворачивает ее жизнь на 180 градусов.

«Мария и Мустафа»

Классическая история о запретной любви, уложившаяся в 17 серий. Мария — праведная католичка, а Мустафа — истинный мусульманин. Любви все равно на религию и национальность. Она появилась — и влюбленные жаждут быть вместе. Конечно, их семьи против, но Мария и Мустафа решаются пойти против родных ради совместного будущего.

Удастся ли католичке и мусульманину переубедить свои семьи? Смогут ли они построить счастливую семью, несмотря на все препятствия? В главных ролях: Бурак Беркай Акгюль и Джессика Мэй Дрокиунаш.

«Новая жизнь»

«Новая жизнь» — это турецкий ремейк американского хита «Телохранитель», состоящий из девяти серий. После несчастного случая солдат Адем покидает армию и начинает работу телохранителем у успешного бизнесмена. Он охраняет не самого предпринимателя, а его жену.

Между Адемом и супругой его начальника вспыхивает любовь. Смогут ли влюбленные быть вместе? Перед главным героем встает извечный выбор между чувством и долгом. В роли Адема предстал Серкан Чайоглу, а его спутницу сыграла Мелиса Аслы Памук. Вы же пожалеете, что потратили время на эти девять серий.

«Если позовет любовь»

Пятисерийная драма с актрисой из «Постучись в мою дверь» Илайдой Чевик. Бахар росла без отца. Повзрослев, она решается его найти, но Барлас не готов к разговору и не намерен сближаться с дочерью. Он выставляет Бахар за дверь в своем офисе. Там она случайно знакомится с деловым партнером отца, который старше ее на 20 лет.

Мурат женат и годится Бахар в отцы, но это не мешает ему влюбиться в девушку. Что сильнее, любовь или время? В главных ролях: Илайда Чевик, Йигит Кочак, Шебнем Бозоклу и Эркан Петеккая.