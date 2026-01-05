Baltijas balss logotype
Лицензия на утечку: кто станет следующим Джеймсом Бондом? 0 155

Культура &
Дата публикации: 05.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Лицензия на утечку: кто станет следующим Джеймсом Бондом?
ФОТО: Global Look Press

Закончился ли поиск нового Джеймса Бонда? Ходят слухи, что актер Каллум Тернер говорит друзьям, что получил роль. Но студии официально не объявляли. Еще один год, и новая порция слухов о кастинге «Джеймса Бонда»...

После прощальной картины Дэниела Крейга «Не время умирать» (2021) всех волнует один вопрос: кто станет следующим 007?

Личность седьмого Джеймса Бонда (если не считать версию Дэвида Нивена в пародии 1967 года «Казино Рояль») остается одной из главных тайн Голливуда, и официального объявления пока не было, несмотря на слухи о том, что такие актеры, как Аарон Тейлор-Джонсон, Том Холланд, Харрис Дикинсон и Скотт Роуз-Марш претендуют на роль нового супершпиона в «Бонде 26» Дени Вильнёва.

Тем не менее поклонники уверены, что крупное объявление не за горами, а один из актеров, похоже, уже проболтался.

Согласно последним слухам, британский актер Каллум Тёрнер якобы рассказывает друзьям, что его утвердили на роль нового 007.

Правда, источником является британский таблоид The Daily Mail, так что к этому стоит относиться с изрядной долей скепсиса, но это подтверждает наш прошлый материал, где говорилось, что Тёрнер стал главным фаворитом на культовую роль.

«Он разболтал это на каждом углу. Каллум стал новым Бондом, это уже подтверждено. Все в его окружении об этом говорят. Это секрет, который хуже всего удается хранить», сказал изданию источник.

Тёрнер, 35 лет, наиболее известен ролями в экранизации Джейн Остин 2020 года «Эмма», спин-офф-серии «Фантастические твари» по вселенной «Гарри Поттера», фильме Джорджа Клуни «Парни в лодке» и высоко оцененном мини-сериале «Мастера воздуха».

Если это подтвердится, «Бонд 26» может подарить интересный дуэт: невеста Тёрнера, поп-звезда Дуа Липа, которую называют одним из фаворитов на исполнение новой темы к «Бонду».

Пока официального объявления нет, ставки открыты, а число спекуляций будет только расти.

«Бонд 26» поставит Дени Вильнёв и сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Начало производства ожидается в 2027 году, выход запланирован на 2028 год. Это будет первый фильм о Бонде после того, как Amazon получила полный творческий контроль над франшизой, а многолетние продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон покинули посты.

#Дуа Липа #слухи
Видео