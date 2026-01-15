Baltijas balss logotype
Французская электронная музыка признана наследием ЮНЕСКО

Культура &
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французская электронная музыка признана наследием ЮНЕСКО

Министерство культуры Франции присвоило ночным клубам статус «мест художественного самовыражения».

Французская электронная музыка официально вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение подчеркивает значимость жанра для национальной художественной идентичности, сообщает Billboard.

Большую роль в признании сыграл Жан-Мишель Жарр — автор альбома Oxygene (1976). Его работы стали основой стиля French Touch — французской хаус-музыки 1990-х, завоевавшей мировую популярность.

Жарр, посол ЮНЕСКО с 1993 года, продвигал электронную музыку на международной арене и получил Орден Почётного легиона. В соцсетях музыкант отметил, что включение жанра в список наследия отражает годы его работы.

За карьеру Жан-Мишель Жарр выпустил более 20 альбомов, одним из первых применял сэмплер и сотрудничал с артистами разных жанров. Он выступал на мировых площадках, включая объекты ЮНЕСКО.

Министр культуры Франции Рашида Дати подчеркнула: электронная музыка официально стала частью национального достояния, а ночные клубы получили статус «мест художественного самовыражения».

#Франция #культура #музыка
#Франция #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

