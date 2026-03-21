Без преувеличения, Гидон Кремер - один величайших скрипачей современности. И уроженец Риги. В течение месяца он несколько раз появлялся в Латвии - сперва инкогнито, а потом и на публике.

Вышли мы все из кинотеатра

В начале февраля Гидон Маркусович был сперва замечен в рижском кинотеатре Splendid Palace, где состоялась премьера латвийского фильма «Франкенштейн 2.0» в постановке режиссера Дависа Симаниса. Появление классика на столь необычном киносеансе вызвала удивление. Неужто выдающийся скрипач интересуется темами искусственного интеллекта и бессмертия, о которых говорится в фильме?

Впрочем, причина появления музыканта выяснилась чуть позднее, но сперва пару слов от самого Кремера, сказанными им порталу bb.lv сразу после кинопремьеры.

«Это серьезная и интригующая работа, но говорить о том, насколько она достигает цели, я не способен. Надеюсь, искусственный интеллект не поглотит - как некоторые безумные политики - в нас все человеческое».

Но затем выяснилось, что обладатель Grammy и Императорской премии в Японии (ее называют Нобелевской премией для великих художников, музыкантов и композиторов) появился в кинотеатре не случайно. Гидон припомнил сладкие моменты своего рижского детства: он часто заходил сюда посмотреть фильмы, а кроме того, тут иногда перед сеансами играл и его отец, тоже скрипач - Маркус. Была такая традиция в 1940-50-е - зрителей кино встречала музыка вы живом исполнении.

Три в одном

Но на сей раз классик еще и проверил акустику красивого зала - для своего концерта, который состоялся через месяц с небольшим. 7 марта Кремер и музыканты его всемирно известного камерного оркестра Kremerata Baltica провели концерт памяти выдающегося латвийского кинодокументалиста Герца Франка, которому в январе исполнилось бы сто лет.

27 февраля Гидон успел отпраздновать свое 79-летие, но где именно, неизвестно. Может, в Париже или Вильнюсе, где у него квартиры? Или все же в Риге? Не суть важно.

Главное, что концерт состоялся - в рамках закрытия фестиваля документального кино ArtDocFest и включил в себя уникальное триединство.

Во-первых - сделанную президентом фестиваля Виталием Манским монтаж-нарезку из фильмов Герца Франка, давно ставших классикой мирового документального кино («На десять минут старше», «Высший суд», Flaschback и другие).

Во-вторых - исполнение музыки Кремером, известным латвийским пианистом Андреем Осокиным, вибрафонистом Андреем Пушкаревым и оркестром Kremerata Baltica (звучали произведения Арво Пярта, Георга Пелециса, Гии Канчели, Дариуса Мийо и других).

В-третьих - затаившая дыхание почтенная публика, лицезревшая уникальное действо.

Встретились два гения

Мультимедийное шоу было основано на идее непрерывности жизненного пути человека - от рождения до смерти и духовного перерождения, что полностью соответствует характерной философии Герца Франка, которую он выражал на протяжении всей своей жизни в своих метафорических фильмах.

«Имя Герца Франка имеет особое значение для фестиваля, — сказала Вайва Баузе, куратор конкурса Baltic Focus, состоявшегося в рамках фестиваля. — Это для нас не просто момент памяти, а живая художественная встреча. Идея объединения двух гениев - Герца Франка в языке кино и Гидона Кремера в музыке - была принципиально важна для фестиваля».

А днем ранее великий скрипач появился на сцене концертного зала в Цесисе, где состоялось вручение главных музыкальных призов года - Больших музыкальных наград. Обладателем статуэтки и премии стал выдающийся латвийский композитор (кстати, православный по вероисповеданию) Георг Пелецис.

Между прочим, Гидон и Георг были одноклассниками по музыкальной средней школе имени Эмиля Дарзиня, ставшей кузницей кадров многих выдающихся деятелей культуры, прославившихся во всем мире. Среди них скрипач Филипп Хиршхорн, музыковед Соломон Волков, певица Элина Гаранча, дирижер Андрис Нелсонс, всех не перечесть. И Гидон, которые именует Георга ласково-уменьшительным именем «Гоша».

В исполнении великого скрипача звучало произведение Пелециса «Цветущий жасмин».

Что дальше?

«Каждый успешный концерт на следующий день для меня и моего коллектива — это уже «прошлое», — говорит Гидон. — Мы всегда должны смотреть вперед, только тогда мы сможем создать будущее».

Он по-прежнему возглавляет Kremerata Baltica, основанную в 1997 году и объединившую музыкантов из трех стран Балтии. За почти тридцать лет коллектив объездил всю планету. И до сих пор считается одним из самых талантливых международных ансамблей Европы.

Вместе с оркестром Кремер и получил первый для Латвии Grammy. Есть еще четыре Grammy, но они хранятся в Бостоне (США), где латвийский дирижер 12 лет руководил знаменитым оркестром (сейчас его контракт заканчивается). А Grammy «кремерят» (так их ласково именует близкий круг) хранится в офисе оркестра в Старой Риге. И через несколько лет вместе с офисом вернется в реконструируемый сейчас Дом Вагнера, на строительство которого при софинансировании Германии уйдет 50 миллионов евро.

В феврале Гидон Маркусович и его балтийский коллектив музицировали в Стамбуле, солистом был выдающийся молодой французский пианист Люка Дебарг (его, кстати, рижане, по счастью, видели раз десять - приезжает к нам часто). Дебарг является постоянным пианистом-резидентом Kremerata Baltica - наравне со своим латвийским коллегой Георгием Осокиным (младший брат Андрея Осокина). Да, и милости просим в Париж, где в мае Кремер и его коллеги проведут сразу три концерта в зале Louis Vuitton Foundation.

В полифонии мыслей

В программу первого концерта войдут чтения писем Гидона Кремера, охватывающие различные этапы его жизни и самые выдающиеся моменты его феноменальной карьеры. Каждое письмо сопровождается произведением, созвучным его содержанию: музыкальное путешествие от Иоганна Себастьяна Баха до современных композиций (Астор Пьяццолла и другие).

«Фрагменты жизни в письмах» - это новый проект Кремера. В нем музыкант воссоздает свою жизнь - начиная от ранних лет до наших дней через письма к семье, коллегам и друзьям. В полифонии мыслей, сомнений, откровений и парадоксов, в диалоге с окружающим миром и с самим собой, жизненный путь автора вырисовывается из этих фрагментов - порой драматичных, порой странных, но всегда непредсказуемых и полных поисков и открытий.

Второй концерт посвящен американской музыке, в котором прозвучат произведения Чарльза Айвза, Леонарда Бернстайна и Филиппа Гласса. А в третьем концерте прозвучит музыка Моцарта, англичанина Майкла Наймана и современного русского композитора Александра Раскатова.