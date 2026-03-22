Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, а также сам Роман Костомаров. Съемочный процесс стартовал в Сочи — именно этот город стал отправной точкой для создания картины. Выбор локации не случаен. Для Костомарова Сочи связан с важными событиями: именно в этом городе фигурист совершил возвращение на лед в августе 2023 года.

«Жизненный путь Романа Костомарова — это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться. Для меня, как для режиссера, важно рассказать эту драму честно — без прикрас, с болью, страхом и надеждой. Мы делаем не только фильм о спорте, а кино о преодолении, о любви и о том, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново. И особенно важно, что Роман рядом с нами в этом процессе — это придает истории подлинность и особую ответственность для всей команды», — отметил Сарик Андреасян.

От юношеских лишений до олимпийского золота Турина — Роман Костомаров прошел долгий путь, чтобы станцевать свою легендарную «Кармен». Все эти годы рядом с ним была жена Оксана Домнина, ставшая главной опорой на льду и в жизни. Но судьба готовила спортсмену испытание: после серии ледовых шоу он попадает в реанимацию с тяжелейшим осложнением. Врачи сообщают Оксане, что были вынуждены ввести его в кому. Начинается отчаянная борьба медиков, родных и друзей за жизнь спортсмена.

«Этот фильм охватывает практически весь мой спортивный путь — и период становления, и долгожданную победу на Олимпиаде с Татьяной Навкой. Но для меня лично картина не только про спорт. Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, — первый выход на лед после трагедии. Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя — мы все сделали правильно», — поделился Роман Костомаров.

Как говорит Кирилл Зайцев, актеры уже приступили к тренировкам, чтобы самостоятельно исполнять олимпийские номера и элементы из соревновательной программы. «Это требует не только физической формы и пластики, но и глубокого погружения в образ. Я много общаюсь с Романом, спрашиваю его о жизни, о том, как он переживал трудный период, что чувствовал. Говорил и с его близкими, чтобы увидеть его глазами других людей», — добавляет артист.