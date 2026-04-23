Звезда «Эйфории» и «Горничной» Сидни Суини должна была появиться в долгожданном сиквеле фильма «Дьявол носит Prada», но что-то пошло не так. Актрису видели на съёмочной площадке ещё в середине 2025 года, но теперь создатели ленты решили полностью убрать фрагмент с её участием.

Как выяснилось, Суини снялась в трёхминутной сцене, которую должны были показать в самом начале картины. По сюжету она играла саму себя — звёздную клиентку модного дома Dior, которой помогает подбирать наряд Эмили Чарлтон в исполнении Эмили Блант («Тихое место»). По словам инсайдеров, избавиться от сцены было «чисто творческим решением».

Члены команды фильма были очень благодарны Сидни за участие, и решение вырезать этот фрагмент далось им нелегко. Сцена просто не вписалась в общую последовательность.

Сюжет сиквела разворачивается вокруг попыток Энди Сакс, которую играет Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), спасти журнал Runway от краха в условиях современного медиарынка. Для этого ей приходится вновь объединиться с Мирандой Пристли и Найджелом в исполнении Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь») и Стэнли Туччи («Конклав») соответственно.

Впрочем, в фильме всё же будут громкие камео. Например, Леди Гага не только снялась в картине, но и записала для неё заглавный трек под названием Runway. К своим ролям также вернулись актёры из оригинального состава 2006 года — Трейси Томс («Доказательство смерти») и Тибор Фельдман («Сопрано»).

Мировая премьера ленты «Дьявол носит Prada — 2» запланирована на 29 апреля.