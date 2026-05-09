77 заявок — 52 победителя: как распределили деньги Праздника песни 0 78

Культура &
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушки в латышских национальных костюмах танцуют на Празднике песни и танца в Межапарке
ФОТО: LETA

Государственный фонд культурного капитала распределил 230 000 евро на поддержку коллективов, участвующих в традиции латвийского Праздника песни и танца. Финансирование получат более 50 проектов — от международных конкурсов до юбилейных концертов известных ансамблей.

Государственный фонд культурного капитала (VKKF) подвел итоги программы поддержки коллективов общего репертуара Праздника песни и танца. В общей сложности между проектами распределено 230 000 евро.

На конкурс поступило 77 заявок, однако финансирование получили 52 проекта. Общая сумма, на которую претендовали коллективы, превышала 580 000 евро — более чем в два раза больше доступного бюджета.

Среди крупнейших получателей поддержки оказался молодежный хор «Kamēr...», которому выделили 9700 евро для участия в международном конкурсе в Турине.

Смешанный хор Латвийского университета «Juventus» получит 9000 евро на поездку на конкурс в Тулузе. Такая же сумма выделена проекту танцевального коллектива среднего поколения «Daugava» «Mazs bij' tēva novadiņš».

Еще 8500 евро направят смешанному хору Рижского технического университета «Vivere» для участия в конкурсе в испанской Торревьехе. Столько же получит хор «Maska» для участия в международном конкурсе «Béla Bartók».

Ансамблю народного танца «Lielupe» выделено 8000 евро на участие в конкурсе в Южной Корее.

Часть финансирования пойдет и на крупные концерты в Латвии. Так, 7500 евро предусмотрены на большой концерт к 80-летию ансамбля народного танца «Teiksma».

Рижское латышское общество получит 6000 евро на организацию концерта мужских хоров «Эдгару Рачевскому — 90».

Для Латвии подобные программы имеют особое значение: традиция Праздника песни и танца считается одной из важнейших частей культурной идентичности страны и включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Поддержка таких коллективов помогает не только сохранять традицию, но и обеспечивать участие латвийских хоров и танцоров в международных конкурсах, где они регулярно получают высокие оценки.

Интерес к финансированию остается высоким — число заявок вновь значительно превысило доступный объем средств.

#Латвия #музыка #танец #финансирование
