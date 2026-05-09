Завтра в квартале VEF состоится фолк-фестиваль Taka 0 70

Дата публикации: 09.05.2026
Фото: соцсети

Фото: соцсети

10 мая, в честь Дня матери и открытия Месяца семьи с 12:00 до 20:00 в квартале VEF будет проходить семейный фолк-фестиваль Taka.

Гости фестиваля смогут посетить концерты фольклорных коллективов, а также принять участие в мастер-классах по танцам и пению, которые проведут Зане Шмите и Ансис Бетиньш. Кроме того, посетителей ждёт джем-сессия с DJ KAN и фолк-музыкантами. В программе — семейные творческие мастерские, игры, конкурсы, ярмарка ремесленников и домашних производителей.

Для посетителей подготовлены детский фольклорный концерт «Посвящение маме», взрослый концерт «Звучит весна» и молодежная программа «Наш голос, наше время». В течение дня также можно будет познакомиться со стендом средневекового оружия и доспехов «Шкаф масок», а на площадке Domnīca состоятся беседы о ценностях.

Участниками фестиваля станут 12 фольклорных коллективов из разных регионов Латвии. Среди них — семейная фольклорная студия Garataka, коллективы Knipati, Kokle, Kamolītis, Krāce, Ceidari, Ķocis, Oglīte, а также фольклорно-танцевальный коллектив Zeidi.

С 18:00 на фестивале начнутся танцы вместе с постфольклорной группой Tā kā pērn.

#Латвия #культура #музыка #традиции #творчество #концерты
