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Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом 1

Lifenews
Дата публикации: 27.08.2024
BB.LV

Ветеран Второй мировой войны Манетт Бейли стала старейшей парашютисткой в стране. Бейли призналась, что прыжок был "немного страшным" и заставил ее зажмуриться.

"Я просто хочу, чтобы другие люди, которые приближаются к 80 и 90, не сдавались ни в чем. Просто продолжайте жить. Я действительно не испытываю страха, он бесполезен", — отметила женщина.

Долгожительница не случайно совершила прыжок с парашютом.

Она собрала средства для трех благотворительных организаций: более 10 тысяч фунтов стерлингов были направлены на нужды Восточноанглийской санитарной авиации, Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов и клуба бывших военнослужащих деревень Бенхолл и Стернфилд.

#старость
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го августа

    Справедливости ради, так можно было бы и мешок с картошкой под собой привязать и объявить о первом мешке картошки парашутисте.

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