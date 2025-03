Your browser does not support the video tag.

Ветеран Второй мировой войны Манетт Бейли стала старейшей парашютисткой в стране. Бейли призналась, что прыжок был "немного страшным" и заставил ее зажмуриться. "Я просто хочу, чтобы другие люди, которые приближаются к 80 и 90, не сдавались ни в чем. Просто продолжайте жить. Я действительно не испытываю страха, он бесполезен", — отметила женщина. Долгожительница не случайно совершила прыжок с парашютом. Она собрала средства для трех благотворительных организаций: более 10 тысяч фунтов стерлингов были направлены на нужды Восточноанглийской санитарной авиации, Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов и клуба бывших военнослужащих деревень Бенхолл и Стернфилд.

Поделиться статьей