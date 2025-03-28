Нанял сыну охрану, сменил номер: Прилучный делает все, чтобы Муцениеце не виделась с сыном

Тимофей Прилучный живет с отцом уже больше полугода и, согласно результатам заседания, к маме не вернется. По словам адвоката актера, на решение суда повлияло мнение самого ребенка.

На днях Павлу Прилучному удалось добиться уменьшения суммы алиментов бывшей жене. Суд встал на сторону актера и постановил, что размер ежемесячных выплат на их общих с Агатой детей не будет увеличен, как просила артистка, и останется таким, каким был изначально.

А сегодня в Головинском районном суде должны были принять решение об определении места жительства несовершеннолетнего Тимофея. С августа прошлого года он находится у отца, — несмотря на то что в октябре 2024-го его официально отдали на воспитание матери. Однако заседание перенесли на 24 апреля.

Через месяц Павел и Агата встретятся, чтобы снова спросить у сына, с кем он хочет жить. Муцениеце переживает, так как, по ее мнению, бывший настраивает ребенка против нее.

Адвокат актрисы подтвердил, что та сторона делает все, чтобы мальчик не виделся с матерью. «СтарХит» узнал подробности!

«Хотим опровергнуть сообщения, которые распространяет Прилучный Павел Валерьевич, относительно общения Агаты с ребенком. На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия, — изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно. Подобные действия никак не могут соответствовать интересам ребенка и причиняет колоссальный вред его здоровью.

Агата на четвертый день после вынесения решения о проживании Тимофея с ней предлагала Павлу мировое соглашение. Однако Павел отказывается от идеи мира. Даже если предположить, что Тимофей действительно сам отказался от проживания с мамой, он точно не мог принять решение о прекращении общения с мамой, бабушкой, остальными родственниками. Это, конечно, навязанная извне история. Чего боится Павел? Для чего такие агрессивные действия? Возможно, если Тимофей будет общаться с мамой, то как в сказке «Снежная королева», его сердце растает, и он возобновит общение. Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку», — заявила защита Агаты.

Адвокат Прилучного в свою очередь переложил всю вину на Муцениеце: мол, она не уважает решение 12-летнего Тимофея.

«Заседание отложено в очередной раз, так как мама никак не может принять выбор сына, к сожалению. Более того, ранее она говорила, что крайне обеспокоена его психологическим состоянием, но сегодня ее представители заявили о необходимости повторного вызова Тимофея в суд и повторного его допроса. Дело в том, что для ребенка это очень неприятная ситуация и подобное поведение матери мы оцениваем как недобросовестное. Мы категорически будем этому возражать и препятствовать. Никакой инициативы по общению с Тимофеем со стороны матери не имеется.

К сожалению, сторона Агаты возражала против открытого разбирательства, хотя это упростило бы ситуацию социального понимания фактической ситуации. Но суд отклонил. Сторона оппонента максимально намерена затягивать процесс, понимая и осознавая, что она наносит непоправимый вред своему ребенку. Павел никак не препятствует общению», — сказала сторона Павла.