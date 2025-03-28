Кот из «Потока» появился на пакомате в центре Риги

Латвийская почта открыла в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Миера посылочный автомат, посвященный мультфильму «Поток», сообщает агентство LETA.

Художники запечатлели на пакомате фрагмент из фильма, в котором главный герой сидит на носу лодки, плывущей по затопленному городу.

Это второй по счету нестандартный пакомат от «Latvijas Pasts». Первый был открыт на Агенскалнском рынке в прошлом году силами местных жителей и иллюстратора Ребекки Лукошус.

Новый посылочный автомат является продолжением серии марок и конвертов, выпущенных «Latvijas Pasts» в посвящение мультфильму «Поток».

Напомним, что анимационный фильм «Поток» получил более 70 международных наград практически на всех континентах, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус».

В основе картины — история о коте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и необитаемом мире, ему приходится изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.