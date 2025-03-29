"Стороны активно обещают друг другу если и не невыполнимые вещи, то шаги и действия, которые зависят, как минимум, не только от них", - так прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии живущий в США эксперт Владислав Иноземцев.

"Так, например, Д.Трамп недавно заверил украинцев, что США готовы взять под управление их ядерные электростанции, включая и Запорожскую АЭС – на что из Москвы напомнили, что она уже включена в российскую энергосистему и ни о каком изменении её статуса речи не идёт. Россия, в свою очередь, обусловила договорённости по мирному режиму в Чёрном море снятием санкций с Россельхозбанка и переподключением его к SWIFT, хотя санкции эти были введены решением ЕС, а сама расчётная система зарегистрирована в Бельгии.

И таких примеров можно привести много. Все разговоры об уступках или разменах территорий также пусты – ведь и Киев радикально отрицает готовность официально передать России занятые земли, и Москва настаивает на присоединении территорий, даже не занятых российскими войсками; многие видят в таких заявлениях лишь стремление усилить переговорные позиции, но я полагаю, что компромисс с международно-правовыми последствиями здесь невозможен. Правильно отмечается, что режим гарантий ненанесения ударов по инфраструктурным объектам требует мониторинга, о котором стороны пока не договаривались (и, скорее всего, и не договорятся).

Вообще, переговоры последних недель крайне напоминают масштабный блеф – собственно говоря, как и многое из того, чем занимается и занимался Д.Трамп. В такой игре, замечу, правила и задачи выглядят специфически: они предполагают максимальное подыгрывание блефующему с целью добиться его расположения. Изначальная диспозиция говорила как бы о том, что Белый дом симпатизирует России, но ситуация может быстро поменяться как только окажется, что Москва слишком несговорчива (а для этого Киеву нужно просто молча – а ещё лучше восторженно – принимать все инициативы американцев). Зерновая сделка и отказ от ударов по инфраструктуре – прямо сразу и без дополнительных условий; 30-дневное перемирие – отлично, с того момента как Д.Трамп захочет; территориальные уступки – по линии фронта да хоть сейчас, но с гарантиями безопасности. Во всех этих случаях Кремль не сможет согласиться на условия Белого дома, хотя, вероятно, проблемы будут не в принципиальных моментах, а в деталях, но всё же. В результате Д.Трамп усомнится в стремлении В.Путина к миру, которое он без особых оснований принимает за данность, и тогда дальнейший ход событий сложно будет предсказать.

В общем, мне кажется, что пока Вашингтон и Москва обмениваются мечтами о лучшем мире, игнорируя один Европу, а другая – Украину, этим двоим стоит продолжать обсуждать сотрудничество и взаимодействие, так как наиболее вероятным сценарием видится размывание интереса Д.Трампа к украинской тематике по мере усложнения переговоров и роста оппозиции к нему в самой Америке и превращение СВО в сугубо европейскую проблему (если, конечно, считать Россию частью Европы)..."